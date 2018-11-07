Дмитрий Рыболовлев освобожден из-под стражи и оставлен под судебным надзором

Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев был освобожден из-под стражи и оставлен под судебным надзором, сообщает NiceMatin.Сообщается, что обвинения также были предъявлены адвокату Татьяне Бершеде, жене и сыну бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино.Во вторник 51-летний бизнесмен был задержан по запросу прокуратуры княжества Монако.