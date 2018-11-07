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Дмитрий Рыболовлев освобожден из-под стражи и оставлен под судебным надзором

Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев был освобожден из-под стражи и оставлен под судебным надзором, сообщает NiceMatin.

Сообщается, что обвинения также были предъявлены адвокату Татьяне Бершеде, жене и сыну бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино.

Во вторник 51-летний бизнесмен был задержан по запросу прокуратуры княжества Монако.
Теги: Рыболовлев Монако
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