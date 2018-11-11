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Массимилиано Аллегри назвал игрока "Милана" одним из лучших нападающих мира

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал предстоящий матч против "Милана" в рамках 12-го тура чемпионата Италии.

Наставник «старой синьоры» считает, что на команде лежит ответственность из-за количества зрителей игры.

"Мы будем играть перед 70 тысячами зрителей. Весь мир будет следить за нами. Поэтому мы должны проявить себя с лучшей стороны как в технической, так и физическом плане. Не знаю, каким получится результат, но матч будет отменным. "Милан" находится в отличной форме", — поделился мнением специалист с пресс-службой клуба.

Также он отметил, что рад возвращению после длительного восстановления нападающего "Милана" Гонсало Игуаина.

"Газета.ру"
Теги: Аллегри Милан
Сегодня, 09:18
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