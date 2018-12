Моуриньо уволили. И правильно сделали

A post shared by Bleacher Report Football (@brfootball) on Aug 27, 2018 at 3:13pm PDT

View this post on Instagram

"Вы знаете, каков был результат? 3:0. Знаете, что это значит? 3:0. Но это также означает и 3 титула АПЛ. Я выиграл больше титулов Премьер-Лиги, чем остальные 19 тренеров вместе взятые. 3 у меня, 2 у них. Уважение, уважение.."

Jurgen Klopp’s done it again!



Dortmund 4-1 Madrid (JOSE OUT.)

Liverpool 3-1 Chelsea (JOSE OUT).

Liverpool 3-1 Man Utd (JOSE OUT). pic.twitter.com/DV7GXxLsnL