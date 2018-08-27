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Моуриньо уволили. И правильно сделали

«Манчестер Юнайтед», застрявший на шестом месте в чемпионате, остался без главного тренера. Почему после игры с «Ливерпулем» этого следовало ожидать, а также о том, кто может занять место португальца.

Моуриньо уволили. И правильно сделали

Фото: sportbox

Моуриньо постарел и больше не такой крутой, каким он был прежде, – если концентрировать всё сказанное о Жозе за последние пару сезонов и убрать все нецензурное, получится примерно такая формулировка. Он успел надоесть всем на свете – болельщикам и боссам результатами, журналистам неуместными пикировками и сомнительной патетикой, а своим игрокам многочисленными конфликтами.

Моур всегда был таким – скандальным, малоприятным в общении и эксцентричным. Но, во-первых, уровень абсурда не добирался до таких пределов, а во-вторых - теперь ко всем истерикам и конфликтам добавились ужасный футбол и просто ужасные результаты.


"Вы знаете, каков был результат? 3:0. Знаете, что это значит? 3:0. Но это также означает и 3 титула АПЛ. Я выиграл больше титулов Премьер-Лиги, чем остальные 19 тренеров вместе взятые. 3 у меня, 2 у них. Уважение, уважение.."


И ладно бы команда находилась в стадии развития. Как московский ЦСКА, например, который может провалиться в игре с «Викторией», проиграть «Локомотиву» в дерби, но болельщики и пресса не будут ругаться: они видят, что команда становится крепче. Они видят прогресс. «Манчестер Юнайтед» под руководством Моуриньо существовал в безнадёжной стагнации. Команда топталась на месте и никому не доставляла удовольствия.

Какое-то время руководители манкунианского клуба терпели. Они вообще привыкли терпеть после ухода сэра Алекса: Мойес и Луи ван Гал мучили болельщики примерно так же, как это сейчас делает Жозе.

Но всему положен предел.

Сейчас, конечно, не лучшее время для того, чтобы увольнять тренера. Это у нас в чемпионате зимний перерыв, и вполне уместно было бы снимать руководителя сейчас. А вот в Англии самая жаркая, определяющая пора. Уже сейчас можно наверняка сказать, что никаких серьёзных планов на этот футбольный год поклонникам «МЮ» лучше не строить – в таком случае придется меньше расстраиваться.

Но и терпеть дальше было нельзя. Последней каплей стала игра «дьяволов» против «Ливерпуля». Понятно все – сейчас «красные» донельзя прытки и к воротам Алиссона едва ли доберёшься, но то КАК проиграл Моуриньо на «Энфилде» - настоящий крах.

Самый трусливый футбол, который мы увидели в АПЛ в этом сезоне, показал тренер, который до этой встречи имел процент побед дома у «Ливерпуля» в 50 процентов (это очень неплохо). Понимаете, насколько круто Жозе свернул не туда?

Кстати, Клопп третий раз оставил Жозе без работы. Может, именно поэтому Моур так боялся?


Многое из этого ещё можно было бы простить. Но состав, которым располагает «МЮ», такой возможности не оставляет. Играть в такой футбол такими игроками – неприемлемо.

В течение двух суток клуб примет решение, кого же назначить на пост главного рулевого. Пока что «дьяволами» будет руководит Каррик, но мы прекрасно понимаем, что это просто формальность.

Кто будет тренировать «МЮ»

Вариант явно не один, но и их не так много. Быстрее прочего на ум приходит Зинедин Зидан, насчет которого уже мелькали слухи, что он хочет возглавить манчестерскую команду. Это, конечно, будет чрезвычайно солидно: в том, что самый авторитетный тренер мира найдёт общий язык с звёздными футболистами, сомнений нет.

Кандидатура Антонио Конте также не может быть однозначно отвергнута, но сомнений в ней куда больше. В первую очередь из-за того, что Конте ну очень похож на Моура: и футбольной стилистикой, и характером.

Эти два специалиста выглядят наиболее реальными кандидатами. Блан, Тухель, Каррера и Гамула вряд ли получат свои шансы. Хотя насчёт последнего я бы на месте манкунианцев серьёзно подумал.

Впрочем, английская пресса пишет о том, что на данный момент клуб ищет специалиста не передержку - управлять клубом до конца сезона. Наиболее вероятной считают кандидатуру Оле-Гуннара Сульшера, который сейчас работает в «Мельде».

И здесь болельщикам «МЮ» опять стало нехорошо.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Заглавное фото: enanyang.my
Теги: Моуриньо Манчестер Юнайтед Зидан
Сегодня, 15:27
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(1)
#4  karfagen  Dresden (Сегодня, 15:58)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
еще один сезон в топке спалили.
теперь уже и Мойес не видится плохим менеджером
полмиллиарда спустил ван гаал на свою философию, четверть миллиарда потратил моур на свою табуретку отбойную.
хоть лигу европы взяли и то благодаря Рэшфорду.
глейзеры задержались с решением


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 15:39)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Да его пора сажать уже за мошенничество в особо крупных...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Romgus  Самара (Сегодня, 15:30)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Правильно было бы уволить его давным давно, а лучше вообще не назначать. Надо было делать всё, чтобы уговорить Гвардиолу прийти после Баварии
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
#1  nedva  Russia (Сегодня, 15:29)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Поздно уволили. Сезон потерян.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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