"Сабитов работал во многих российских клубах, также успел поработать и в Латвии. Добро пожаловать", - говорится в фэйсбуке "Риги".
Последним клубом Сабитова был "Ахмат", где он был ассистентом Игоря Шалимова.
Кононов возглавил клуб из Риги в феврале 2020 года. Осенью 2019 он покинул московский "Спартак".
Равиль Сабитов будет помогать Кононову в "Риге"
Помощником главного тренера "Риги" Олега Кононова будет Равиль Сабитов, сообщает пресс-служба латвийского клуба.
Фото: ФК "Рига"
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