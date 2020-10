Сорокин продолжит карьеру в Сербии

View this post on Instagram

Первыи? вратарь в Европе? Клиент VivaSportAgency - Андреи? Сорокин подписал контракт с клубом сербскои? СуперЛиги - Спартак Субботица. Контракт рассчитан на 3,5 года. 19 летнии? голкипер, станет первым России?ским игроком в Сербскои? Суперлиге. Желаем удачи на Сербских полях, и поздравляем с новым этапом в карьере. #vivasportagency