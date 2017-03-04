Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
20:44
Кахабер Цхададзе: снимаю шляпу перед болельщиками "Кайрата", они пришли в такую погоду болеть за нас
Кахабер Цхададзе: снимаю шляпу перед болельщиками "Кайрата", они пришли в такую погоду болеть за нас
19:35
ЦСКА – «Зенит»: оценки игроков (12)
ЦСКА – «Зенит»: оценки игроков (12)
16:18
Валерий Непомнящий: не думаю, что преимущество "Зенита" в два официальных матча будет иметь решающее значение
Валерий Непомнящий: не думаю, что преимущество "Зенита" в два официальных матча будет иметь решающее значение
15:44
Андрей Бутенко: система определения гола стоит 15 млн долларов в год, а эпизодов таких - 2-3 (5)
Андрей Бутенко: система определения гола стоит 15 млн долларов в год, а эпизодов таких - 2-3 (5)
15:25
"Локомотив" провел тренировку в Уфе (1)
"Локомотив" провел тренировку в Уфе (1)
Филипп Киркоров в Сочи записал гимн ЧМ-2018
В Сочи на стадионе "Фишт" в закрытом режиме прошли съемки клипа к ЧМ-2018.
Съемками руководил основатель группы "Земляне" и автор музыки к предполагаемому гимну ЧМ-2018 Владимир Киселев. В качестве автора текста выступил олигарх и член богатейшей семьи России по версии Forbes Михаил Гуцериев.
Главным исполнителем песни является Филипп Киркоров. Помимо него, в клипе присутствуют Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и многие другие артисты.
"Молния спорт"
Съемками руководил основатель группы "Земляне" и автор музыки к предполагаемому гимну ЧМ-2018 Владимир Киселев. В качестве автора текста выступил олигарх и член богатейшей семьи России по версии Forbes Михаил Гуцериев.
Главным исполнителем песни является Филипп Киркоров. Помимо него, в клипе присутствуют Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и многие другие артисты.
"Молния спорт"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.