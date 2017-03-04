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Филипп Киркоров в Сочи записал гимн ЧМ-2018

В Сочи на стадионе "Фишт" в закрытом режиме прошли съемки клипа к ЧМ-2018.

Съемками руководил основатель группы "Земляне" и автор музыки к предполагаемому гимну ЧМ-2018 Владимир Киселев. В качестве автора текста выступил олигарх и член богатейшей семьи России по версии Forbes Михаил Гуцериев.

Главным исполнителем песни является Филипп Киркоров. Помимо него, в клипе присутствуют Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и многие другие артисты.



"Молния спорт"
Сегодня, 21:03
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№7 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:39) #
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Болеет за:
ЦСКА
пиздарасы страны захватили даже футбол, блеать


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№6 Написал: Nickolas (Сегодня, 21:34) #
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online

Упаси Бог от таких исполнителей! Не омрачайте праздник футбола!
Регистрация: 6.08.2016
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вспомните песни к Олимпиаде80, вспомните, кто эти песни написал, вспомните, кто эти песни исполнял.

И сравните с этим гомном на видео- с этой кучей из псевдопоэтов, низкопробных певцов, эрзацтекстов...


Господи !!! ЧТО СТАЛО С МОЕЙ СТРАНОЙ ?????


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Подборчик исполнителей впечатляет! Не хватает только Зверева.
Регистрация: 23.08.2016
№3 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 21:22) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Пля.Акует.. Неужели для исполнения гимна не могли найти более достойных? Пиарят эту петушню,которая в открытую посылает зрителей,обзывая мразотой,бьет женщин,а потом скрывается в израильских психиатрических клиниках,ворует мелодии у зарубежных композиторов. Его сажать давно надо ,а ему гимны доверяют исполнять. Не удивлюсь если и гимн он будет исполнять с перьями в жопе. smile
Регистрация: 20.02.2013
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Олигарх- песенник?
Епаная странь...
Поэтов к такой кормухе видимо не допустили..?

Россия- смелей
Россия забей
Россия давай
( Пампарам - не разборчиво) забивай...

Оптрясающий гимн. Нее6исческий. Гениальный ! Мля..

. Для поддержки сборной ещё куда ни шло..
Но это же претендует на ОФИЦИАЛЬНЫЙ ГИМН МЕЖДУНАРОДНОГО МЕРОПРИЯТИЯ...

тотальная деградация.. Тотальная...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 21:20) #
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Мы становимся толерантными, Фил верещит гимны, лучше бы дети спели, чем такая певчура , позор джунглям, Где ты Акела?


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
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