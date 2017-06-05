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Ринат Билялетдинов: статус матча с Венгрией позволяет сборной России поэкспериментировать с составом
Бывший главный тренер "Локомотива" и "Рубина" Ринат Билялетдинов не исключил, что сборная России выйдет на контрольный матч с Венгрией в экспериментальном составе.
"Статус матча позволяет вносить какие-то последние коррективы. В Кубке конфедераций на поле должен выходить тот состав, который процентов на семьдесят будет состоять из футболистов стартового состава чемпионата мира. Поэтому сейчас элемент эксперимента возможен. Кого-то необходимо поберечь и дать сыграть только тайм, чтобы не обрушивать игровой тонус. Можно даже попробовать поставить Смолова и Бухарова вместе. Одни одноплановые футболисты, но играют немного по-разному. Бухаров больше нацелен на убегание, а Смолова в разных командах приучили играть и на флангах с оттяжкой, то есть он действует из глубины. Набрав скорость, он представляет серьезную опасность. А может, мы увидим одного форварда, а лишнего игрока атаки тренерский штаб поставит между линиями, куда-то на позицию Дзагоева", - цитирует Билялетдинова "Спорт-Экспресс".
"Статус матча позволяет вносить какие-то последние коррективы. В Кубке конфедераций на поле должен выходить тот состав, который процентов на семьдесят будет состоять из футболистов стартового состава чемпионата мира. Поэтому сейчас элемент эксперимента возможен. Кого-то необходимо поберечь и дать сыграть только тайм, чтобы не обрушивать игровой тонус. Можно даже попробовать поставить Смолова и Бухарова вместе. Одни одноплановые футболисты, но играют немного по-разному. Бухаров больше нацелен на убегание, а Смолова в разных командах приучили играть и на флангах с оттяжкой, то есть он действует из глубины. Набрав скорость, он представляет серьезную опасность. А может, мы увидим одного форварда, а лишнего игрока атаки тренерский штаб поставит между линиями, куда-то на позицию Дзагоева", - цитирует Билялетдинова "Спорт-Экспресс".
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