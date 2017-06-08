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Владимир Леонов: ждём на "Казань Арене" заполненные трибуны
Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заверил, что Казань полностью готова к матчам предстоящего Кубка конфедераций.
"Казань полностью готова принять Кубок конфедераций. Мы уже ждём, когда приедут команды. Остались лишь мелкие штрихи, чтобы всё выглядело на высшем уровне. Поэтому мы справедливо считается одним из самых спортивных регионов России. Очень хотим сделать большой праздник футбола!
Что касается билетов на матчи, то самые востребованные билеты считаются на матч Россия - Мексика. Мы надеемся и будем стремиться к тому, чтобы если не аншлаг, то трибуны "Казань Арены" были максимально заполнены.
В дни матчей действительно будет ограничена продажа и употребление алкоголя. Но никаких карательных мер по этому поводу применяться не будет. Это обычное ограничение, которое формируется законодательством. В ресторанах, конечно, продавать алкоголь будут. Всё будет работать", - цитирует Леонова "Спорт FM".
"Казань полностью готова принять Кубок конфедераций. Мы уже ждём, когда приедут команды. Остались лишь мелкие штрихи, чтобы всё выглядело на высшем уровне. Поэтому мы справедливо считается одним из самых спортивных регионов России. Очень хотим сделать большой праздник футбола!
Что касается билетов на матчи, то самые востребованные билеты считаются на матч Россия - Мексика. Мы надеемся и будем стремиться к тому, чтобы если не аншлаг, то трибуны "Казань Арены" были максимально заполнены.
В дни матчей действительно будет ограничена продажа и употребление алкоголя. Но никаких карательных мер по этому поводу применяться не будет. Это обычное ограничение, которое формируется законодательством. В ресторанах, конечно, продавать алкоголь будут. Всё будет работать", - цитирует Леонова "Спорт FM".
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