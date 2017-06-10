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Пропускной режим ужесточен на всех станциях метро Казани к КК-2017
Казанский метрополитен ужесточил пропускной режим на всех станциях к Кубку конфедераций. Об этом сообщили в субботу ТАСС в МУП "Метроэлектротранс".
"В соответствии с рекомендациями специального центра ФСБ России все станции метрополитена оснащены техническими средствами для обеспечения безопасности объектов и пассажиров метрополитена. Ужесточен пропускной режим на всех объектах и технологических секторах", - уточнили в учреждении.
По данным "Метроэлектротранса", сотрудники полиции, осуществляющие охрану общественного порядка на станциях казанского метрополитена, переведены на усиленный режим работы. Кроме того, для обеспечения общественного порядка на станциях метро и прилегающей территории привлечены дополнительные силы полиции. Также усилены меры по досмотру пассажиров, багажа и ручной клади. На станциях казанского метро на время проведения матчей Кубка конфедераций ограничили проведение строительно-монтажных, ремонтных и других работ.
В дни матчей зрители и болельщики могут воспользоваться бесплатным проездом на всех видах транспорта по паспорту болельщика. 18 и 24 июня общественный транспорт Казани будет работать до полуночи, а 22 и 28 июня - до 03:00 по местному времени. Бесплатный проезд будет предоставлен на 65 автобусных, 6 трамвайных, 11 троллейбусных маршрутах, а также на одном железнодорожном. Более сорока автобусов выйдут на дополнительные маршруты до стадиона "Казань-Арена".
Основные меры по обеспечению безопасности будут работать в зоне "последней мили" - территории в радиусе одного километра вокруг стадиона "Казань-Арена". В дни матчей в границах зоны вводится преимущественно пешеходная зона. Также исполком города продумывает вопрос организации велопарковки для болельщиков рядом со стадионом. По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Андрея Егорова, для удобства гостей города, прибывших на матчи на личном транспорте, будут задействованы восемь перехватывающих парковок, общая емкость которых составит 11 тыс. 430 машино-мест.
"В соответствии с рекомендациями специального центра ФСБ России все станции метрополитена оснащены техническими средствами для обеспечения безопасности объектов и пассажиров метрополитена. Ужесточен пропускной режим на всех объектах и технологических секторах", - уточнили в учреждении.
По данным "Метроэлектротранса", сотрудники полиции, осуществляющие охрану общественного порядка на станциях казанского метрополитена, переведены на усиленный режим работы. Кроме того, для обеспечения общественного порядка на станциях метро и прилегающей территории привлечены дополнительные силы полиции. Также усилены меры по досмотру пассажиров, багажа и ручной клади. На станциях казанского метро на время проведения матчей Кубка конфедераций ограничили проведение строительно-монтажных, ремонтных и других работ.
В дни матчей зрители и болельщики могут воспользоваться бесплатным проездом на всех видах транспорта по паспорту болельщика. 18 и 24 июня общественный транспорт Казани будет работать до полуночи, а 22 и 28 июня - до 03:00 по местному времени. Бесплатный проезд будет предоставлен на 65 автобусных, 6 трамвайных, 11 троллейбусных маршрутах, а также на одном железнодорожном. Более сорока автобусов выйдут на дополнительные маршруты до стадиона "Казань-Арена".
Основные меры по обеспечению безопасности будут работать в зоне "последней мили" - территории в радиусе одного километра вокруг стадиона "Казань-Арена". В дни матчей в границах зоны вводится преимущественно пешеходная зона. Также исполком города продумывает вопрос организации велопарковки для болельщиков рядом со стадионом. По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Андрея Егорова, для удобства гостей города, прибывших на матчи на личном транспорте, будут задействованы восемь перехватывающих парковок, общая емкость которых составит 11 тыс. 430 машино-мест.
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