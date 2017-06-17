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Денис Глушаков: конечно, спартаковский стадион лучше петербургского

Полузащитник сборной России Денис Глушаков после победы над Новой Зеландией (2:0) поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург».

- Как вам стадион, поле? Лучше стало со времени того коллажа?

- Нормально сейчас, я же впервые на этом стадионе.

- Сравните с «Открытие ареной».

- Пока тяжело сравнить.

- «Открытие арена» лучше?

- Конечно. Фантастический стадион наш! - передает слова Глушакова «Советский спорт».
Теги: Глушаков Сборная России Спартак Зенит
Сегодня, 21:38
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(16)
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№46 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 23:37) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вообще тн крестовский - самый обычный стадион
Регистрация: 24.11.2008
№45 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 23:19) #
  • -3
  •  (5)
online

Любой российский стадион лучше, чем петербургский, даже недостроенные, это и ежу понятно.
Регистрация: 7.05.2017
№44 Написал: vit (Сегодня, 23:08) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: vit
слушай маминькин сынок...

После "слушай" должна быть запятая, и "е" в слове мамЕнькин. Чему вас только в школах учат, оболтусов?

млять... ну возьми красную ручку... и исправь... юристка-училка...на стадионе то был...?


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№43 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 23:08) #
  • -1
  •  (3)

Полузащитник сборной России Александр Самедов после победы над Новой Зеландией (2:0) в первом матче Кубка конфедераций-2017 отметил, что команде было бы проще, если бы игроки реализовали все моменты. Он также добавил, что на стадионе "Санкт-Петербург", где проходила встреча, тяжелый газон.
- Газон тяжелый, и дышать не очень просто, но сил у меня хватает, с этим никаких проблем, - приводит официальный сайт РФС слова Самедова.


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№42 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 23:06) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Строители Титаника тоже так думали.

Надо запретить проход на стадион жидам с фамилией Айсберг
Регистрация: 19.03.2010
№41 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 23:03) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Пф)))
Регистрация: 22.08.2007
№40 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 23:02) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vit
слушай маминькин сынок...

После "слушай" должна быть запятая, и "е" в слове мамЕнькин. Чему вас только в школах учат, оболтусов?
Регистрация: 19.03.2010
№39 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 23:01) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Урфин
стадион в тушино неплохой,кое-что организовано даже лучше,чем на крестовском,но общие впечатления совершенно несопоставимые.

Это как сравнение океанского лайнера с теплоходом. Может на лайнере пока не все вылизано, кое-где ржавчина, где-то судоделы схалтурили, украли и съэкономили - но сравнивать с теплоходом, даже хорошим, все равно смешно.


Строители Титаника тоже так думали.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№38 Написал: vit (Сегодня, 22:58) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хитрый Лис,
слушай маминькин сынок... а ты сам хоть на одном из... был...? даже расширю вопрос... ваааще на стадионе был...?


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№37 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:55) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Урфин
стадион в тушино неплохой,кое-что организовано даже лучше,чем на крестовском,но общие впечатления совершенно несопоставимые.

Это как сравнение океанского лайнера с теплоходом. Может на лайнере пока не все вылизано, кое-где ржавчина, где-то судоделы схалтурили, украли и съэкономили - но сравнивать с теплоходом, даже хорошим, все равно смешно.
Регистрация: 19.03.2010
№36 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:51) #
  • -9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Урфин
Цитата: Пивовед
На Спартаке был трижды, в Химках был.. Есть с чем сравнивать.

ну и с чем сравнивать?
мне тоже довелось побывать на(буду пользоваться понятной тебе терминологией)сраном тушинском курятнике,и,само собой,на крестовском.
их просто смешно сравнивать.стадион в тушино неплохой,кое-что организовано даже лучше,чем на крестовском,но общие впечатления совершенно несопоставимые.


Чтож несопоставимого , кроме количества вмещаемых зрителей у ( воспользуюсь твоей терминологией) у Гнилого проссаного Бачка и Великолепной Ареной Открытие?

Размещение?
До Открытия не нужно топать полтора километра от метро.
Комфорт?
На Открытии удобно и продумано.
Акустика?
На Бачке и Вираж не слышно, как они же сами жалуются
Поле?
На Открытии было достаточно положить его один раз

У вас крыша течет во всех смыслах ,если вы ищете хоть какие то плюсы в вашей ( на твоём языке) урне.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№35 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:50) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
дерево опять свою тупость показывает.
крестовский и открытие стадионы разного уровня. по всем показателям.
если до этого дебила это не доходит. то с ним все понятно


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№34 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:49) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Я сравниваю Открытие и Химки с вашим гнильём.

Тебе задали прямой вопрос - ты там был, чтобы сравнивать? А ты виляешь. Бросай уже свое либеральное лицемерие и будь мужиком, отвечай на поставленный вопрос.
Регистрация: 19.03.2010
№33 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 22:42) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: Пивовед
На Спартаке был трижды, в Химках был.. Есть с чем сравнивать.

ну и с чем сравнивать?
мне тоже довелось побывать на(буду пользоваться понятной тебе терминологией)сраном тушинском курятнике,и,само собой,на крестовском.
их просто смешно сравнивать.стадион в тушино неплохой,кое-что организовано даже лучше,чем на крестовском,но общие впечатления совершенно несопоставимые.
Регистрация: 21.09.2008
№32 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:42) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Пивовед
На Спартаке был трижды, в Химках был.. Есть с чем сравнивать.

так ты Открытие с Химками сравниваешь? А Крестовский тут при чем?

Нет, я не сравниваю Открытие с Химками.
Я сравниваю Открытие и Химки с вашим гнильём.
Сравнение не в вашу пользу.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№31 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 22:40) #
  • +7
  •  (13)

Цитата: Alex_Jj
Хотя я равнодушен к Глушакову, но, попробуйте поставьте себя на его место и попытайтесь ответить на вопрос: как он должен был отреагировать на вопросы ангажированного, стыдно сказать, джурналиста

Съехать - как первый вариант для не очень умного игрока. Сказать - "сегодня я благодарен петербургским болельщикам за то, что мы одержали победу при их поддержке на этом новом стадионе. Спасибо, до свидания".
Если бы у него спросили, кто лучший тренер Каррера или Черчесов, он тоже бы с дебильной улыбкой сказал "Конечно, Каррера, гыгы"? Нет ведь. Значит, он не только дурак, что и так очевидно, но еще и недалекий мyдак.


--------------------
Уберите видеорекламу из комментов, бесит
Регистрация: 3.04.2010
№30 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:40) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
На Спартаке был трижды, в Химках был.. Есть с чем сравнивать.

так ты Открытие с Химками сравниваешь? А Крестовский тут при чем?
Регистрация: 19.03.2010
№29 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 22:37) #
  • -3
  •  (5)
online

Крестовский это вторые Лужники
Регистрация: 20.04.2016
№28 Написал: Alex_Jj (Сегодня, 22:36) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: Prokurator
Ушлепан деревенский. Про журналюгу даже говорить не хочется. За него десятки тысяч орали, а он... ой блеать дома-то конечно получше. Игрок не сборной, а свинья из лужи.

Хотя я равнодушен к Глушакову, но, попробуйте поставьте себя на его место и попытайтесь ответить на вопрос: как он должен был отреагировать на вопросы ангажированного, стыдно сказать, джурналиста imp weary , если тот упорно добивался тупого ответа типа Да или Нет, хотя Денис выше старался ответить более-менее дипломатично? Ну, не отвечать же ему, что "Открытие арена" хуже blush ..Хотя, наверное, мог бы (должен бы?!) до конца выдержать свою линию дипломатичности и выйти из этой ситуации более достойно; все-таки ты выступаешь за сборную, а не за клуб, и не надо обижать людей и город, которые приняли сборную, в т.ч. и тебя, ИМХО.
Регистрация: 9.07.2016
№27 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:35) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Урфин
Цитата: Пивовед
Гнилой Бомжацкий Писсуар сосёт у Великолепной Спартаковской Арены.

а ты был хоть на одном из них?

На Спартаке был трижды, в Химках был.. Есть с чем сравнивать.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№26 Написал: vit (Сегодня, 22:27) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
И зовётся тож Санькой.

не ну это может быть и... виолеттой... чИззеттой...


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№25 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 22:27) #
  • +2
  •  (8)

Цитата: Пивовед
Гнилой Бомжацкий Писсуар сосёт у Великолепной Спартаковской Арены.

а ты был хоть на одном из них?
Регистрация: 21.09.2008
№24 Написал: Ditrih (Сегодня, 22:26) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
свинота
Регистрация: 1.06.2014
№23 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:23) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vit
Цитата: Пивовед
Тыц.Так выглядит подлинный болельщик Зенита, когда кто-то глумится над Зеней или издевается над Крестовским.

неее Печкин... КБ олимпйка.... звать сашко... это пончик 100%....


Много их тут таких крашеных..
ПлесеньГ, например.
Аж надорвался на гадостях исключительно про Спартак.
И зовётся тож Санькой.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№22 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 22:20) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Бавария»
Глушак подьепнул,сейчас вылезут закомплексованые чухонцы с пеной у рта
Регистрация: 20.05.2017
№21 Написал: vit (Сегодня, 22:17) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Тыц.Так выглядит подлинный болельщик Зенита, когда кто-то глумится над Зеней или издевается над Крестовским.

неее Печкин... КБ олимпйка.... звать сашко... это пончик 100%....


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№20 Написал: AlezField (Сегодня, 22:15) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хороший стадион получился у Зенита. Дай бог 2/3 стадиона будет заполняться на матчах в рфпл. Вспомните как смотрелись мы в луже. 20к -30к, а на телетрансляции он почти пустой. Если посещаемость будет мала, будет очень печально. Такой стадион ради двух матчей в год (СПАРТАК и ЦСКА)!!!!!!!!!
p.s. Не хочу обсуждать огромные деньги потраченные на стадион.
Регистрация: 19.04.2017
№19 Написал: дзерве мы снова без крыльв сов.ура (Сегодня, 22:14) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
канечно это был твой гол ,а не автогол ,как записали ,но играть если в москве ,надо в луже!


--------------------
http://darkoman.net/
Регистрация: 1.03.2010
№18 Написал: mak Ломоносов (Сегодня, 22:11) #
  • +4
  •  (6)

опять хреновый заголовок. тут и черви-спецы повылазили. обсуждают сидя дома на расстоянии стадион. попердывают и срыгивают желчь.
Регистрация: 9.04.2017
№17 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:10) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»

--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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