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Ивица Олич: я завершил карьеру? Это неправда

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич опроверг информацию о том, что он якобы завершает профессиональную карьеру.

"Это неправда. Может я провел свой последний матч, а может и нет. Как и год назад, если получу хорошее предложение, продолжу карьеру. Я чувствую себя хорошо и могу играть. Но если интересного предложения не будет, я уйду", – цитирует Sportske Novosti Олича.
Теги: Олич
Сегодня, 15:04
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