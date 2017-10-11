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Станислав Черчесов: Габулов? Почему мы должны отказаться от игрока, который хорошо себя показывает?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему вызывает вратаря тульского "Арсенала" Владимира Габулова в национальную команду.

- Почему в сборную приезжает Габулов?

– Я недавно где-то читал, что его называют дядькой сборной России, но у нас не комсомольская организация. Нам нужен вратарь. Он великолепно в том году играл и в этом показывает соответствующие показатели.

Почему мы должны отказаться от игрока, который хорошо себя показывает и на поле, и за его пределами? Он также знает определенные нюансы игры за сборную.

У нас нет как такового разделения на первого, второго или третьего вратаря. Есть определенная иерархия, но разделения нет, – сказал Черчесов в эфире телеканала "Россия 24".

Sports.ru
Теги: Черчесов Габулов Сборная России
Сегодня, 17:45
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