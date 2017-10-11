Станислав Черчесов: Габулов? Почему мы должны отказаться от игрока, который хорошо себя показывает?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему вызывает вратаря тульского "Арсенала" Владимира Габулова в национальную команду.– Я недавно где-то читал, что его называют дядькой сборной России, но у нас не комсомольская организация. Нам нужен вратарь. Он великолепно в том году играл и в этом показывает соответствующие показатели.Почему мы должны отказаться от игрока, который хорошо себя показывает и на поле, и за его пределами? Он также знает определенные нюансы игры за сборную.У нас нет как такового разделения на первого, второго или третьего вратаря. Есть определенная иерархия, но разделения нет, – сказал Черчесов в эфире телеканала "Россия 24".