Леонид Ставицкий: у каждого региона своя специфика по концепции наследия ЧМ-2018

Каждый регион, принимающий матчи ЧМ-2018, имеет свою специфику в создании концепции наследия мирового первенства. Об этом на стадионе "Волгоград-Арена" сообщил председатель оперативной рабочей группы Минстроя РФ, первый замминистра Леонид Ставицкий."Это [концепция наследия] сложный вопрос. У каждого региона своя определенная специфика. Какие-то регионы имеют явную туристическую перспективу, какие-то отрабатывают свои темы, абсолютно по-разному. Все понимают, что просто воздвигнуть такое сооружение (показывает на стадион - прим.) и с точки зрения затрат на эксплуатацию, не принимая каких-то мер социальных, экономических, сложно и дорого", - сказал Ставицкий.Поэтому, подчеркнул первый замминистра, "каждый руководитель в своем регионе отрабатывает свою программу, связанную c чемпионатом мира - наследием, то есть эксплуатацией, развитием и так далее". "Здесь, в Волгограде, для меня понятно - стадион будет вторым сердцем города, первое - Мамаев курган", - добавил замминистра.Работы по строительству стадиона "Волгоград-Арена" Ставицкий оценил так: "Проделана огромная работа, но финишная часть ввода объекта в эксплуатацию - самая сложная. Вопросы, связанные с проектной документацией, проведением комплексных проверок, отчетность финансовая, коммутация систем - стадион надо запустить. А времени осталось два с половиной месяца". Тем не менее, первый замминистра выразил уверенность, что все общестроительные работы на стадионе в Волгограде будут выполнены до конца года.