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Сергей Карасев: чтобы быть успешным арбитром, надо всегда оставаться честным перед самим собой

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал, что работа футбольного судьи очень непроста.

"Выходя на поле, я чувствую огромную ответственность, которая лежит на мне. С годами и по мере роста уровня обслуживаемых матчей это чувство становится только сильнее. Быть судьей непросто. Чтобы быть успешным арбитром, надо всегда оставаться честным перед самим собой. Главное — учиться на ошибках и постоянно работать над собой", - цитирует Карасёва официальный сайт ФИФА.
Теги: Карасев
Сегодня, 17:05
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№1 Написал: Rasmuz (Сегодня, 17:08) #
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Самое главное никому не верить в долг.
Регистрация: 29.08.2017
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