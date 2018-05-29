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Пермь Урал
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Сборная России поздравила Аршавина с днем рождения
Сборная России Поздравила с днем рождения бывшего капитана Андрея Аршавина. Нападающему "Кайрата" сегодня исполнилось 37 лет.
В качестве поздравления сборная выложила видео гола Аршавина в ворота Голландии в четвертьфинале Евро-2008 (3:1).
В качестве поздравления сборная выложила видео гола Аршавина в ворота Голландии в четвертьфинале Евро-2008 (3:1).
Сегодня легендарному игроку сборной России Андрею Аршавину исполняется 37 лет ?— Сборная России (@TeamRussia) May 29, 2018
Давайте в день рождения Андрея Сергеевича вспомним его потрясающий гол в ворота сборной Голландии на Евро-2008! ?? pic.twitter.com/D2WmHwetKW
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