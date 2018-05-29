Сборная России поздравила Аршавина с днем рождения

Сегодня легендарному игроку сборной России Андрею Аршавину исполняется 37 лет ?

Давайте в день рождения Андрея Сергеевича вспомним его потрясающий гол в ворота сборной Голландии на Евро-2008! ?? pic.twitter.com/D2WmHwetKW