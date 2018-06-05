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Юрий Газинский и Смольников сыграют с Турцией с первых минут

Сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч с командой Турции.

Россия: Акинфеев, Смольников, Игнашевич, Кутепов, Жирков, Газинский, Зобнин, Головин, Самедов, Дзагоев, Смолов.
Теги: Сборная России Сборная Турции
Сегодня, 17:56
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18
(2)
№18 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Цитата: irv
А ты снова про Спартак! И чего я не удивлен.


Глушака, вашего говорливого пня, надо было брать при любых условиях, кто его может заменить, да с такой пушкой...? Осетин полный профан и идиот.

Согласен... Рауш бы тоже пригодился


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№17 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 18:47) #
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Денисова и Глушакова вместо Газинского и Зобнина. Было бы ближе к правде.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№16 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:46) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Е5 Усы великий экспериментатор.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№15 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: irv
А ты снова про Спартак! И чего я не удивлен.


Глушака, вашего говорливого пня, надо было брать при любых условиях, кто его может заменить, да с такой пушкой...? Осетин полный профан и идиот.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№14 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 18:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Турции удачи и блистательной, разгромной победы.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
№13 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 18:41) #
  • 0
  •  (0)

Так к Игнашевичу кого не ставь все страховать старика не сможет и фланги опять бегать не будут, но Турция друзья и помогут
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№12 Написал: voron- (Сегодня, 18:40) #
  • 0
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online

Ну чисто выгрызающего опорника в составе нет, и в обороне бардак
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
№11 Написал: irv Курск (Сегодня, 18:35) #
  • -3
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online

Цитата: Blessing
Эх, без Глушака и сборная, не сборная, и поплеваться не в кого, и только воворчать.


А ты снова про Спартак! И чего я не удивлен.


--------------------
Спартак - ЧЕМПИОН!
Регистрация: 28.08.2008 [жалоба]
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:27) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Эх, без Глушака и сборная, не сборная, и поплеваться не в кого, и только воворчать.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№9 Написал: паровоз (Сегодня, 18:24) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
в старте ни одного чемпиона - Чусатый иди убейся!
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
№8 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 18:13) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Алексей Миранчук напрашивается в состав.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№7 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:12) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Черчес решил играть в четыре защитника,с Жирковым в обороне и без опорки?Зобнин и Головин в отборе и перехватах не самые полезные.Отпинает нас Турция с Игнашом в обороне,но даже такой Игнаш лучше чем три Граната с Семеновым.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№6 Написал: SVN (Сегодня, 18:11) #
  • -2
  •  (6)
online

Ditrih,
сходи к психиатру.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 18:08) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Даааааааааааааааааааааааа состав не впечатляет, у румына есть шанс отыграться на российском футболе загнав его глубже вниз рейтинга.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: Ditrih (Сегодня, 18:08) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
SVN,
алану только баранов пасти
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
№3 Написал: Nedvedoff2 Ростов (Сегодня, 18:07) #
  • +4
  •  (6)

Интересно, Черчесов, когда-нибудь пальцем в небо попадет? Никак не наэксперементируется...
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 18:06) #
  • 0
  •  (8)
online

ну какой Кутепов Черчесов? rage
опять эксперимент.

Ditrih,
что ты против Зобнина и Дзагоева имеешь идиот?? rage ну как можно быть таким неадекватным!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Ditrih (Сегодня, 18:03) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Кутепов, Зобнин, Самедов, Дзагоев.... можно смело на турков ставить
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
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