Аргентинские арбитры обслужат матч Россия - Саудовская Аравия

Судейская бригада из Аргентины во главе с Нестором Питаной будет обслуживать первый матч чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба ФИФА.Матч открытия чемпионата мира пройдет 14 июня в "Лужниках" и начнется в 18.00 по московскому времени.