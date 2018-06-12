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Аргентинские арбитры обслужат матч Россия - Саудовская Аравия

Судейская бригада из Аргентины во главе с Нестором Питаной будет обслуживать первый матч чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба ФИФА.

Матч открытия чемпионата мира пройдет 14 июня в "Лужниках" и начнется в 18.00 по московскому времени.
Теги: Сборная России Сборная Саудовской Аравии
Сегодня, 19:05
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