Массимо Каррера: удачи сборной России и моим футболистам из "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера пожелал удачи игрокам российской сборной в преддверии матча открытия чемпионата мира-2018 с командой Саудовской Аравии."Удачи сборной России и моим футболистам из "Спартака" на чемпионате мира-2018! Желаю вам всего наилучшего!", - написал Каррера в инстаграме.