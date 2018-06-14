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Массимо Каррера: удачи сборной России и моим футболистам из "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера пожелал удачи игрокам российской сборной в преддверии матча открытия чемпионата мира-2018 с командой Саудовской Аравии.

"Удачи сборной России и моим футболистам из "Спартака" на чемпионате мира-2018! Желаю вам всего наилучшего!", - написал Каррера в инстаграме.
Теги: Каррера Сборная России
Сегодня, 16:10
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(2)
№4 Написал: soloz Россия (Сегодня, 17:11) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Это КАТАСТРОФА!!!!!!!!!!!!!!! stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:27) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: KOZbIPb
Удачи, но надеюсь Кутепова сегодня не увидеть

Да там в сборной нашей вообще мало кого хочется видеть...особенно лысого с усами smile


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 16:22) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Удачи, но надеюсь Кутепова сегодня не увидеть
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№1 Написал: Футбол наше все (Сегодня, 16:14) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодец Каррера, болеет за своих...
Регистрация: 3.04.2017 [жалоба]
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