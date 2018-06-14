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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Массимо Каррера: удачи сборной России и моим футболистам из "Спартака"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера пожелал удачи игрокам российской сборной в преддверии матча открытия чемпионата мира-2018 с командой Саудовской Аравии.
"Удачи сборной России и моим футболистам из "Спартака" на чемпионате мира-2018! Желаю вам всего наилучшего!", - написал Каррера в инстаграме.
"Удачи сборной России и моим футболистам из "Спартака" на чемпионате мира-2018! Желаю вам всего наилучшего!", - написал Каррера в инстаграме.
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