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Джефферсон Фарфан: этот матч уже прошел и мы думаем о команде Франции

Нападающий сборной Перу Джефферсон Фарфан прокомментировал поражение своей команды в матче против Дании (0:1).

"Это был великолепный матч, но мы допустили одну ошибку, которая в итоге привела к поражению. Мы до конца матча имели возможности забить. Но этот матч уже прошел и мы думаем о команде Франции", - цитирует Фарфана ТАСС.
Теги: Фарфан Сборная Перу
Сегодня, 10:03
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№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 11:29) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
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