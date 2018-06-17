Душко Тошич: 2 часа не выходили из раздевалки, потому что ждали игрока с допинга, хотели выходить всей командой

Защитник сборной Сербии Душко Тошич рассказал, почему журналисты более 2 часов после матча были вынуждены ждать команду в микст-зоне, передаёт корреспондентРоман Гуськов.- Да, это замечательное начало чемпионата для нас, но нельзя впадать в эйфорию. Для нас главное теперь - это матч со Швейцарией.- Моментов действительно было достаточно, но мы спешили в завершающей стадии. Мы в каждом матче стремимся только к победе, у сербов такой менталитет.- Нельзя сравнивать два этих матча, у Швейцарии совершенно другой стиль. Это очень хорошая команда, будет сложно.- Разбирали матч и ждали, когда игрок придет с допинга, чтобы выходить всей командой.