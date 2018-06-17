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Душко Тошич: 2 часа не выходили из раздевалки, потому что ждали игрока с допинга, хотели выходить всей командой

Защитник сборной Сербии Душко Тошич рассказал, почему журналисты более 2 часов после матча были вынуждены ждать команду в микст-зоне, передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.

- Сербия впервые за много лет выиграла на чемпионате мира, что вы чувствуете?

- Да, это замечательное начало чемпионата для нас, но нельзя впадать в эйфорию. Для нас главное теперь - это матч со Швейцарией.

- Вы могли рано забить второй, почему не получилось?

- Моментов действительно было достаточно, но мы спешили в завершающей стадии. Мы в каждом матче стремимся только к победе, у сербов такой менталитет.

- Этот матч как-то поможет вам сыграть лучше со Швейцарией?

- Нельзя сравнивать два этих матча, у Швейцарии совершенно другой стиль. Это очень хорошая команда, будет сложно.

- Почему 2 часа после матча сидели в раздевалке?

- Разбирали матч и ждали, когда игрок придет с допинга, чтобы выходить всей командой.
Теги: Тошич Сборная Сербии
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