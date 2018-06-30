Экс-хавбек сборной Украины Призетко: истинный уровень сборной России все увидели с Уругваем

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай ПортугалияПортугалия -:- ФранцияФранция АргентинаАргентина Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
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Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
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Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Экс-хавбек сборной Украины Призетко: истинный уровень сборной России все увидели с Уругваем

Бывший полузащитник сборной Украины, а ныне главный тренер "Полесья" Александр Призетко прокомментировал поражение сборной России от Уругвая (0:3) в матче ЧМ.

"Я предполагал победу Уругвая над Россией со счетом 1:0. Однако подопечные Табареса пошли еще дальше, добыв крупную победу. И в этом нет ничего удивительного. И сама игра, в принципе, прошла по предсказуемому сценарию.

Этот поединок против уругвайцев показал истинный уровень россиян. После эйфории, которая захлестнула страну после побед над, мягко говоря, не самыми авторитетными сборными Саудовской Аравии и Египта, крупный проигрыш от уругвайцев опустил хозяев чемпионата мира на землю.

Думаю, пока даже до среднего уровня европейских сборных они не дотягивают", – сказал Призетко.

Команда №1
Теги: Сборная России Сборная Уругвая
Сегодня, 15:07
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№32 Написал: ArtemZaitcev Санкт-Петербург (Сегодня, 17:48) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Согласен
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№31 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 17:28) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Сибирячок
Когда играет Холостан?надо глянуть на их уровень

На следующем чемпионате Галактики. Их сразу в полуфинал взяли


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№30 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 17:10) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
зато мы растем а вы деградируете
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№29 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 17:10) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну хоть какая то радость для хохлолузеров


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№28 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:04) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Когда играет Холостан?надо глянуть на их уровень
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№27 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:04) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
так то верно по сути, но почему про уровень своей сборной не сказал? Её то вообще нет на ЧМ, да и страны такой походу скоро не будет.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№26 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:53) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Тебя,урод недоделанный,не спросили!


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№25 Написал: casabl (Сегодня, 16:37) #
  • +1
  •  (7)

высер одного из упоротых. Им что ни хуже в России, то им лучше.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№24 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 16:36) #
  • +3
  •  (7)

23.03.2018
Украина - Саудовская Аравия 1 : 1
32, Кравец
38, Аль-Мувалад

Зато у хохлов уровень выше некуда smile
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
№23 Написал: tantara002 (Сегодня, 16:25) #
  • +3
  •  (7)
online

А какому изданию он прокомментировал своё мнение о сборной России ? Кто у него вью брал ?

Вижу

Мнение Бандеры о сборной России на бандероском сайте


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской

Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№22 Написал: Кузбасс Кемерово (Сегодня, 16:23) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
что сборная у нас говно мы и сами знаем,но какое им свиноукрам до этого дело?Их сборная где?


--------------------
Не нравится Сёмин-всегда можно поболеть за онжи.
Регистрация: 14.01.2011 [жалоба]
№21 Написал: oksva Спб (Сегодня, 16:20) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
А зачем вообще тащить сюда мнение Призетко ? Кому оно интересно и чем информативно ? Зная , что всё перевернётся в плоскость политики , зачем публиковать на спортивном сайте мнение никому не известного бывшего игрока , живущего в Украине ?


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№20 Написал: safonas (Сегодня, 16:20) #
  • 0
  •  (4)

истинная сила не попала на ЧМ18)


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№19 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 15:58) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
У поцриётов бомбит. Все правильно он сказал, сб. России ниже среднего европейского уровня, так же впрочем, как и сб.Украины. Все кто без кастрюли на голове понимают, что такая сборная не прошла бы отбор и не вышла бы из любой другой группы, саудиты и Египет реальное дно.
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№18 Написал: alx64 (Сегодня, 15:53) #
  • -9
  •  (13)

а всеже этоа срань хахляцкая прав на 100% !!!!!!!!!!!!!!!!уровень сборной это гавно месить!!!!!!!!!!!!!!!нуль вот наш уровень да это еще много -0% наш уровень вот это да!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№17 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 15:53) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Scoter
Где Украина? Подскажите мне почему я не могу её найти на ЧМ?

Потому что она не хозяйка ЧМ, как попавшая без отбора Россия.
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№16 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:51) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
хохол америку открыл типа.
а сборная украины типо элита европейского футбола


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№15 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 15:50) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: iDEAD
Ну и справедливости ради , с Уругваем мы играли почти весь матч в меньшинстве. По сути и не увидав реальный уровень сборной на фоне Уругвая

Да ладно не увидели. Как-раз увидели - 0-2 на 23 минуте. Смольникова удалили на 36-й.
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№14 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:44) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
Смешной этот Презервативко, он и рикошет и удаление предугадал, не ?
Ну и не трынди.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№13 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 15:40) #
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
ЦСКА
Все по делу. Сборная РФ по футболу - дно. Зажравшиеся миллионеры


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№12 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 15:33) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Riders1990,
Скорее уж - расстреляла бы...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№11 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 15:33) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр Ковалёв
В какой группе на ЧМ играла Украина?

В группе сторонних завистливых наблюдателей заняла первое место досрочно
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№10 Написал: Scoter дом (Сегодня, 15:27) #
  • -2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Где Украина? Подскажите мне почему я не могу её найти на ЧМ? Помолчал бы про уровень уж ....
Регистрация: 26.09.2006 [жалоба]
№9 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 15:27) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
а вот Укра вышла с первого места из группы смерти и будет в финале в своих эротических фантазиях

и все бы хорошо,но в финале против них вышла сборная ДНР и обыграла их в одну калитку)


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№8 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 15:26) #
  • +3
  •  (15)

Конкретно свой уровень ты показал в тульском Арсенале в 1999 году.Как был говно , так им и остался.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№7 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 15:23) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да хрен с ним, уже то что вышли - больше, чем ожидали. И мнение данного эксперта - для нас чрезвычайно важно, оставайтесь на линии.... Би-ип! ""Если вы не очень боитесь Кощея, или Бармалея и Бабу-Ягу..." joy


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 15:14) #
  • -4
  •  (20)

Цитата: К.А.
а истинный уровень сборной укров мы не видели.не представилось возможности.

Давай так . Россию может быть мы бы тоже вряд ли увидели , если бы не страна хозяйка турнира ))) Обычно мы не отбираемся друг мой ))
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№5 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 15:13) #
  • +3
  •  (17)

Ребят, напомните пожалуйста.
В какой группе на ЧМ играла Украина?
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:13) #
  • -2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну хоть что то салоедов радует.Россия дно,а вот Укра вышла с первого места из группы смерти и будет в финале в своих эротических фантазиях.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 15:13) #
  • +7
  •  (13)

Все правильно , НО ! Команда может прыгнуть выше головы , все ресурсы для это есть . Испания сейчас не в том состоянии , чтобы на автомате выигрывать всех и вся уровня России . Ну и справедливости ради , с Уругваем мы играли почти весь матч в меньшинстве. По сути и не увидав реальный уровень сборной на фоне Уругвая
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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