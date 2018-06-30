Экс-хавбек сборной Украины Призетко: истинный уровень сборной России все увидели с Уругваем

Бывший полузащитник сборной Украины, а ныне главный тренер "Полесья" Александр Призетко прокомментировал поражение сборной России от Уругвая (0:3) в матче ЧМ."Я предполагал победу Уругвая над Россией со счетом 1:0. Однако подопечные Табареса пошли еще дальше, добыв крупную победу. И в этом нет ничего удивительного. И сама игра, в принципе, прошла по предсказуемому сценарию.Этот поединок против уругвайцев показал истинный уровень россиян. После эйфории, которая захлестнула страну после побед над, мягко говоря, не самыми авторитетными сборными Саудовской Аравии и Египта, крупный проигрыш от уругвайцев опустил хозяев чемпионата мира на землю.Думаю, пока даже до среднего уровня европейских сборных они не дотягивают", – сказал Призетко.