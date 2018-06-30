Сборная Германии проиграла Южной Корее и вылетела с ЧМ-2018

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 ШвецияШвеция -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай ПортугалияПортугалия -:- ФранцияФранция АргентинаАргентина Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Сборная Германии проиграла Южной Корее и вылетела с ЧМ-2018

Сборная Германии не смогла обыграть Южную Корею в матче чемпионата мира и вылетела с турнира.

Чемпионат мира-2018

Группа F. 3-й тур

Стадион: Казань Арена (Казань, Россия)

Южная Корея – Германия 2:0

Гол: Ким Ен-Гвон, 90+3, Сон, 90+5

Южная Корея: Чо Хен-У, Ли Ен, Юн Ен-Сон, Хон Чул, Ким Ен-Гвон, Чжан Хен-Су, Ку Джа-Чхоль (Хван Хи-Чхан, 56; Ко Е-Хан, 79), Чон У-Ен, Ли Дже-Сон, Мун Сон-Мин (Чу Се-Чон, 69), Сон Хын-Мин.

Германия: Нойер, Хектор (Брандт, 78), Хуммельс, Зюле, Киммих, Хедира (Гомес, 58), Кроос, Озил, Горецка (Мюллер, 63), Ройс, Вернер.

Предупреждения: Чон У-Ен, 8, Ли Дже-Сон, 23, Мун Сон-Мин, 48, Сон Хын-Мин, 65.
Теги: Сборная Германии Сборная Южной Кореи
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№53 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ciklop1970
Немцы у нас на базе тренировались,а это гарантия 4-го места в группе

теперь бавария не купит у вас головина за 47 евролямов.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№52 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:56) #
  • 0
  •  (0)
online

Жаль немцев но играли они откровенно плохо!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№51 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 19:54) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ciklop1970
Немцы у нас на базе тренировались,а это гарантия 4-го места в группе

joy А если б у бомжей - то заняли бы пятое, как они smile

Цитата: pivo69
и уж там
точно всё выяснить.

После Сталинграда тоже разобрались. Тоже на Волге дело было


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№50 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 19:40) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Чет не видать, особо, визгов, как с Аргами. Типо: такой команды лишаемся, чемпионат мира оскуднеет.. Ох уж эти глоры Месси smile
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№49 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:39) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Хороший пример для наших. Немцы реально выглядели не готовыми физически, Корейцы их просто перебегали и вот результат. Испания кстати тоже смотрится пешеходами, только техника выше
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№48 Написал: ciklop1970 serpuhov (Сегодня, 19:35) #
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Болеет за:
ЦСКА
Немцы у нас на базе тренировались,а это гарантия 4-го места в группе
Регистрация: 18.09.2013 [жалоба]
№47 Написал: Миша Никулин Россия (Сегодня, 19:29) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Уфа»
Немцы давай дасвидания
Регистрация: 22.04.2018 [жалоба]
№46 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:29) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: pivo69
Но шорох в федерации футбола точно будет.
Немцы,как всегда,неторопясь,обстоятельно,
без истерики разберутся в причинах и примут
меры.
И,что завтра меня ждёт на работе уже
представляю-ругань,мат,и призывы беспощадно
покарать виновных...потом отойдут и станут
договариваться где попить пива,и уж там
точно всё выяснить.

Смена поколений - скажут немцы и продолжат дисциплинирен работать. Но пиво обязательно , гер. )


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№45 Написал: Бриг (Сегодня, 19:28) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Немецкие комментаторы на одном из интернет-каналов уже озвучили идею о том, что нет ничего страшнее для Германии, чем "русская карма", и что любая немецкая машина вязнет в России.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№44 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 19:27) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: yuri
Цитата: DenStavropol
Символично, что немцы опозорились в России ) даст ист традишн

Они переживут спокойно эту случайность нелепую. У них все орнунг в футболе было есть и будет. )


Но шорох в федерации футбола точно будет.
Немцы,как всегда,неторопясь,обстоятельно,
без истерики разберутся в причинах и примут
меры.
И,что завтра меня ждёт на работе уже
представляю-ругань,мат,и призывы беспощадно
покарать виновных...потом отойдут и станут
договариваться где попить пива,и уж там
точно всё выяснить.
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№43 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:26) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
с 98-го традиция однако


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№42 Написал: Scooter МОСКВА (Сегодня, 19:26) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: yanus0407
Ну что Лёв - не взял Гетце......получи.

.......и Лерой Сане из Манчестер Сити.......получи
Регистрация: 22.02.2013 [жалоба]
№41 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 19:24) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Фрицы, гудбай! У-Э-О!..
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№40 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:21) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: plast
ебать колотить , из первых 4 групп вышли 8 команд которые и должны были и вот первый сюрприз при не выходе из группы. я думал что аргентина сольется первой из фаворитов а оказалось что немцы, хоят и те тоже не должны были проходить. и что то мне подсказывает что это не первый сюрприз

Пока что проблем не наблюдается у Хорватии, Бельгии и Англии, у остальных, даже у Уругвая, в той или иной степени они присутствуют. Бразилия сегодня тоже может пролететь сербам. Поэтому согласен, сюрпризы будут.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№39 Написал: Сержант КМВ (Сегодня, 19:17) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
отлились немцам шведские слёзки.болел за немцев на прошлом чм,но с такой игрой им тут делать нечего,какими бы титулованными они не были.
следующий месси.жаль,что нигерийцам это уже не поможет.
да и бразилы не убедили.пусть переубеждают.щас и их с сербами могут тянуть как аргов.надеюсь на честное судейство
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№38 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 19:17) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Ну что Лёв - не взял Гетце......получи.


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№37 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 19:14) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: pisto
С другой стороны для чемпионата плохо, что немцы так рано вылетели

Для чемпионата хорошо, что при его проведении главенствует спортивный принцип.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№36 Написал: belozero Ленинградская область Кириши (Сегодня, 19:14) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Это прежде всего вина тренера.
Регистрация: 12.09.2007 [жалоба]
№35 Написал: pisto (Сегодня, 19:13) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
О, дивный, дивный мир, всех вынесли на кубке конфедераций, и в отборе к ЧМ, и тут внезапно такое..
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№34 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 19:13) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Корейцы молодцы!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№33 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:10) #
  • -1
  •  (7)
online

Цитата: DenStavropol
Символично, что немцы опозорились в России ) даст ист традишн

Они переживут спокойно эту случайность нелепую. У них все орнунг в футболе было есть и будет. )


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№32 Написал: pisto (Сегодня, 19:09) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
С другой стороны для чемпионата плохо, что немцы так рано вылетели
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№31 Написал: Critique (Сегодня, 19:09) #
  • +7
  •  (9)
online

В плане самоотдачи берем пример с корейцев! Вспоминается ЧМ 2002. Корейцы - красавцы!
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№30 Написал: Scoter дом (Сегодня, 19:09) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Немцы в очередной раз биты на русской земле
Регистрация: 26.09.2006 [жалоба]
№29 Написал: ale Вятка (Сегодня, 19:06) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
все справедливо. Немцев со шведами вытащил судья. Фортуна вернула свое.
Нашим надо у корейцев поучиться самоотдаче и настрою. Браво корейцы, молодцы!


--------------------
Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№28 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 19:06) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ММВ
А теперь скажите мне, что у наших нет шансов с испанцами!

скажем так, ты сделал работу, но можно сделать лучше, но тебе лично это никаких дивидендов не принесет, ты сделаешь или пойдешь отдыхать?)
шансы есть, но..


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№27 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 19:05) #
  • -16
  •  (16)
Болеет за:
КАМАЗ
Классный договорняк


--------------------
&#128017;
Регистрация: 23.01.2015 [жалоба]
№26 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:05) #
  • -3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ММВ
А теперь скажите мне, что у наших нет шансов с испанцами!

Говорю: нету.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№25 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 19:05) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
бу га га ...наши круче немцев хе хе

Какая тупая логика, причём такие мысли у половины страны.


--------------------
Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
№24 Написал: Realist2000 (Сегодня, 19:05) #
  • +1
  •  (7)

Вот уж действительно,как в поговорке - бог шельму метит!
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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