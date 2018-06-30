Сборная Германии проиграла Южной Корее и вылетела с ЧМ-2018

Сборная Германии не смогла обыграть Южную Корею в матче чемпионата мира и вылетела с турнира.Чемпионат мира-2018Группа F. 3-й турСтадион: Казань Арена (Казань, Россия): Ким Ен-Гвон, 90+3, Сон, 90+5Южная Корея: Чо Хен-У, Ли Ен, Юн Ен-Сон, Хон Чул, Ким Ен-Гвон, Чжан Хен-Су, Ку Джа-Чхоль (Хван Хи-Чхан, 56; Ко Е-Хан, 79), Чон У-Ен, Ли Дже-Сон, Мун Сон-Мин (Чу Се-Чон, 69), Сон Хын-Мин.Германия: Нойер, Хектор (Брандт, 78), Хуммельс, Зюле, Киммих, Хедира (Гомес, 58), Кроос, Озил, Горецка (Мюллер, 63), Ройс, Вернер.Предупреждения: Чон У-Ен, 8, Ли Дже-Сон, 23, Мун Сон-Мин, 48, Сон Хын-Мин, 65.