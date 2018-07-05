Сборная Бельгии прибыла в Казань на матч 1/4 финала ЧМ с Бразилией

Сборная Бельгии прибыла в Казань, где проведет четвертьфинальный матч чемпионата мира против сборной Бразилии, сообщает пресс-служба "красных дьяволов".Позднее в четверг бельгийцы проведут тренировку.Четвертьфинальная игра между сборными состоится 6 июля на "Казань Арене", начало - 21:00 мск.