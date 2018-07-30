Активистов Pussy Riot, которые выбежали на поле в финале ЧМ, задержали сразу после освобождения

Свернуть все/Развернуть все
Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
|Москва, Лужники
|Подробнее
Опрос:
Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:40
Витиньо: хочу, чтобы ЦСКА всегда был первым (3)
Витиньо: хочу, чтобы ЦСКА всегда был первым (3)
Вчера, 23:23
"Челси" может приобрести Пулишича на замену Виллиану
"Челси" может приобрести Пулишича на замену Виллиану
Вчера, 23:17
Алан Дзагоев не сыграет против "Крыльев Советов" (2)
Алан Дзагоев не сыграет против "Крыльев Советов" (2)
Вчера, 22:44
Активистов Pussy Riot, которые выбежали на поле в финале ЧМ, задержали сразу после освобождения (9)
Активистов Pussy Riot, которые выбежали на поле в финале ЧМ, задержали сразу после освобождения (9)
Вчера, 22:20
Федор Смолов: горд вывести "Краснодар" в свой юбилейный матч с капитанской повязкой (фото) (1)
Федор Смолов: горд вывести "Краснодар" в свой юбилейный матч с капитанской повязкой (фото) (1)
Вчера, 22:04
Нобель Арустамян: Абель Эрнандес уже 4 дня в Москве, но не может пройти медобследование (9)
Нобель Арустамян: Абель Эрнандес уже 4 дня в Москве, но не может пройти медобследование (9)
Вчера, 21:29
Сергей Томаров: концовка подойдет для любой драмы - могли пропустить на 92-й, а потом забить с пенальти
Сергей Томаров: концовка подойдет для любой драмы - могли пропустить на 92-й, а потом забить с пенальти
Вчера, 21:19
Кверквелия получил красную в последнем туре прошлого чемпионата, но сыграл в Уфе. Объясняем, почему он имел на это право (7)
Кверквелия получил красную в последнем туре прошлого чемпионата, но сыграл в Уфе. Объясняем, почему он имел на это право (7)
Вчера, 20:29
Юрий Семин - о незасчитанном голе: с прошлого года говорю, внедряйте новые технологии (9)
Юрий Семин - о незасчитанном голе: с прошлого года говорю, внедряйте новые технологии (9)
Вчера, 20:16
Сергей Томаров: ничья - справедливый результат
Сергей Томаров: ничья - справедливый результат
Вчера, 20:07
"Барселона" готова сменить название стадиона за 300 млн евро (6)
"Барселона" готова сменить название стадиона за 300 млн евро (6)
Вчера, 19:54
"Локомотив" на выезде не смог обыграть "Уфу" (37)
"Локомотив" на выезде не смог обыграть "Уфу" (37)
Вчера, 19:35
Участников чемпионата мира по киберфутболу проверят на допинг (3)
Участников чемпионата мира по киберфутболу проверят на допинг (3)
Вчера, 19:13
Агент: к Джорджевичу есть предметный интерес из Испании (5)
Агент: к Джорджевичу есть предметный интерес из Испании (5)
Вчера, 19:05
Евгений Кафельников: тематический поезд ЦСКА - самая идиотская идея правительства Москвы (24)
Евгений Кафельников: тематический поезд ЦСКА - самая идиотская идея правительства Москвы (24)
Вчера, 18:47
Бенедикт Хеведес до завтра пройдет медосмотр в "Локомотиве" (2)
Бенедикт Хеведес до завтра пройдет медосмотр в "Локомотиве" (2)
Вчера, 18:32
Задержан лидер фан-группы ЦСКА Еinfach Jugend, который устроил массовую драку на перроне 20 на 2, в которой погиб человек (11)
Задержан лидер фан-группы ЦСКА Еinfach Jugend, который устроил массовую драку на перроне 20 на 2, в которой погиб человек (11)
Вчера, 18:06
ЦСКА прилетел в Самару (4)
ЦСКА прилетел в Самару (4)
Вчера, 17:32
Александр Тихонов: с присвоением ЗМС футболистам абсолютно не согласен. В стране бардак во всем, кроме пиара (18)
Александр Тихонов: с присвоением ЗМС футболистам абсолютно не согласен. В стране бардак во всем, кроме пиара (18)
Вчера, 17:17
Виктория Лопырева: Дзюба просто "взорвал" чемпионат мира (11)
Виктория Лопырева: Дзюба просто "взорвал" чемпионат мира (11)
Вчера, 17:05
"Матч ТВ" покажет в федеральном эфире игру "Енисей" - "Ахмат", а не "Локомотив" - "Спартак" (39)
"Матч ТВ" покажет в федеральном эфире игру "Енисей" - "Ахмат", а не "Локомотив" - "Спартак" (39)
Вчера, 16:31
"ПСЖ" в товарищеском матче обыграл "Атлетико"
"ПСЖ" в товарищеском матче обыграл "Атлетико"
Вчера, 16:24
Эмиль Бергстрем перешел в "Утрехт"
Эмиль Бергстрем перешел в "Утрехт"
Вчера, 16:18
"Краснодар" продлил сотрудничество с компанией Meizu
"Краснодар" продлил сотрудничество с компанией Meizu
Вчера, 15:46
Валерий Непомнящий: "Балтика" выправит ситуацию (3)
Валерий Непомнящий: "Балтика" выправит ситуацию (3)
Вчера, 15:35
Президент "Анжи": прошлое руководство Дагестана оказывало нам поддержку, но нынешнему не до нас (10)
Президент "Анжи": прошлое руководство Дагестана оказывало нам поддержку, но нынешнему не до нас (10)
Вчера, 15:28
ЦСКА предложит за Антона Швеца 5 млн евро (17)
ЦСКА предложит за Антона Швеца 5 млн евро (17)
Вчера, 14:38
Чемпион мира в "Локомотиве"? Ещё одно громкое приобретение (5)
Чемпион мира в "Локомотиве"? Ещё одно громкое приобретение (5)
Вчера, 14:28
Гурам Аджоев: до конца лета "Арсенал" пополнят пара-тройка футболистов высокого уровня (5)
Гурам Аджоев: до конца лета "Арсенал" пополнят пара-тройка футболистов высокого уровня (5)
Вчера, 13:51
"Локомотив" разгромил "Уфу" в молодежном первенстве (1)
"Локомотив" разгромил "Уфу" в молодежном первенстве (1)
Активистов Pussy Riot, которые выбежали на поле в финале ЧМ, задержали сразу после освобождения
Активистов Pussy Riot, выбежавших на поле во время финального матча чемпионата мира-2018, задержали сразу после освобождения.
Молодых людей посадили в автобус и повезли в отдел полиции.
Напомним, 15 июля три девушки и молодой человек в форме сотрудник полиции выбежали на поле стадиона "Лужники" во время матча между Францией и Хорватией (4:2). Всех троих приговорили к 15-ти суткам административного ареста.
РЕН ТВ
Молодых людей посадили в автобус и повезли в отдел полиции.
Напомним, 15 июля три девушки и молодой человек в форме сотрудник полиции выбежали на поле стадиона "Лужники" во время матча между Францией и Хорватией (4:2). Всех троих приговорили к 15-ти суткам административного ареста.
РЕН ТВ
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.