- Что я отметил с точки зрения техники? Да какая техника? Нет никакого секрета, чтобы отразить пенальти. Нужно хорошо изучить соперника и угадать направление удара, - приводит комментарий Шунина Sport24.
35-голкипер Антон Шунин является одним из лидеров московского "Динамо". В этом сезоне футболист провел 16 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей.
ЧМ-2022 в Катаре завершился в воскресенье, 18 декабря. Победу в турнире одержала Аргентина, которая в решающем обыграла Францию по пенальти (3:3, 4-2 пен.). Южноамериканцы стали Чемпионами мира впервые за 36 лет. На турнире особо отличились вратари, которые отбивали 11-метровые. Голкипер Польши Войцех Щенсны отразил два пенальти подряд в двух матчах, а вратарь Марокко Яссин Буну в 1/8 финала ЧМ против Испании (0:0, 3-0 пен.) смог отразить три удара подряд в серии послематчевых пенальти и помог своей команде выйти в четвертьфинал. Еще одним героем послематчевых 11-метровых стал голкипер Хорватии Доминик Ливакович. Игрок выиграл две серии пенальти для своей команды. В 1/8 финала - у Японии (1:1 3-1 пен.), а в четвертьфинале – у Бразилии (1:1, 4:2 пен.).
Шунин: нет никакого секрета, чтобы отразить пенальти. Нужно хорошо изучить соперника и угадать направление удара
Вратарь "Динамо" Антон Шунин высказался по поводу отражения пенальти.
Фото: ФК "Динамо"