Холанд догнал Месси и Мбаппе в гонке бомбардиров ЧМ-2026

Эрлинг Холанд догнал Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в гонке бомбардиров ЧМ-2026.

Фото: ФИФА

Нападающий сборной Норвегии оформил дубль в матче 1/8 финала с Бразилией и помог своей команде победить со счетом 2:1.



Теперь у Холанда семь голов в четырех матчах мундиаля. Столько же забили Месси и Мбаппе.



Норвегия вышла в четвертьфинал ЧМ-2026, где встретится с победителем пары Мексика - Англия.