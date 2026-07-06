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Холанд догнал Месси и Мбаппе в гонке бомбардиров ЧМ-2026

Эрлинг Холанд догнал Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в гонке бомбардиров ЧМ-2026.
Фото: ФИФА
Нападающий сборной Норвегии оформил дубль в матче 1/8 финала с Бразилией и помог своей команде победить со счетом 2:1.

Теперь у Холанда семь голов в четырех матчах мундиаля. Столько же забили Месси и Мбаппе.

Норвегия вышла в четвертьфинал ЧМ-2026, где встретится с победителем пары Мексика - Англия.

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