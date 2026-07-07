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Ловчев: Холанд - мощная машина по забиванию голов

Евгений Ловчев, комментируя выступление норвежца на ЧМ-2026, считает, что Эрлинг Холанд заслуженно считается одним из лучших нападающих современности.
Фото: Getty Images
Эксперт отметил, что форвард "Манчестер Сити" стабильно подтверждает свой высокий уровень вне зависимости от турнира или команды, а партнеры по сборной хорошо используют его сильные качества.

- Холанд - мощная машина по забиванию голов. Где бы он ни играл, везде отличается. Это признаём не только мы с вами, но и команда, которая на него играет, - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".

На нынешнем мундиале 25-летний нападающий уже забил семь мячей, в том числе оформил дубль в победном матче с Бразилией (2:1). В четвертьфинале сборная Норвегии встретится с Англией.

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