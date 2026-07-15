Его кандидатура официально прошла регистрацию в избирательной комиссии.
В Суперлиге напомнили, что предлагать кандидатов на эту должность вправе исключительно клубы, участвующие в турнире. Выдвижение претендентов продлится до 25 июля, после чего начнётся подготовка к голосованию. Нового президента организации выберут 3 сентября.
Екатеринбург в футзальной Суперлиге представляет "Синара".
Зампред "Урала" зарегистрирован кандидатом в президенты футзальной Суперлиги
Одним из претендентов на пост президента футзальной Суперлиги стал заместитель председателя совета директоров "Урала" Григорий Иванов.
Фото: ФК "Урал"