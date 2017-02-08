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Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
"Нефтехимик" подписал сразу 7 игроков
Нижнекамский "Нефтехимик" заключил контракты с группой футболистов, сообщил Sportbox.ru директор клуба Наиль Гизатуллин.
Игроками "Нефтехимика" стали защитник Егор Сорокин, полузащитники Бобир Давлатов, Марат Ситдиков и Михаил Петролай, ранее выступавшие в Казахстане за "Актобе", еще один хавбек Артем Воронкин из "СКА-Хабаровска" и покинувший "Енисей" нападающий Ишхан Гелоян. Кроме того, у "Тосно" арендован вратарь Денис Книга, последним клубом которого была "Рига".
Игроками "Нефтехимика" стали защитник Егор Сорокин, полузащитники Бобир Давлатов, Марат Ситдиков и Михаил Петролай, ранее выступавшие в Казахстане за "Актобе", еще один хавбек Артем Воронкин из "СКА-Хабаровска" и покинувший "Енисей" нападающий Ишхан Гелоян. Кроме того, у "Тосно" арендован вратарь Денис Книга, последним клубом которого была "Рига".
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