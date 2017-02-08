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"Нефтехимик" подписал сразу 7 игроков

Нижнекамский "Нефтехимик" заключил контракты с группой футболистов, сообщил Sportbox.ru директор клуба Наиль Гизатуллин.

Игроками "Нефтехимика" стали защитник Егор Сорокин, полузащитники Бобир Давлатов, Марат Ситдиков и Михаил Петролай, ранее выступавшие в Казахстане за "Актобе", еще один хавбек Артем Воронкин из "СКА-Хабаровска" и покинувший "Енисей" нападающий Ишхан Гелоян. Кроме того, у "Тосно" арендован вратарь Денис Книга, последним клубом которого была "Рига".
Теги: Нефтехимик Трансферы
Сегодня, 19:12
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