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Владислав Радимов: кому я буду жаловаться? На деревню дедушке?
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после поражения в матче 25-го тура ФНЛ от "Нефтехимика" (0:1) заявил, что недоволен судейством, но жаловаться не будет.
"Качеством игры я действительно удовлетворен. О результате мне нечего сказать. Жалобы по судейству? К кому?! Кому я буду жаловаться? То что не поставили пенальти – видели все. Ну кому я буду писать... На деревню дедушке? Ситуация с судейством в нашей стране прекрасно видна. Что касается самой игры, то да, мы доминировали весь матч. Владели мячом. Создали достаточно голевых моментов. Но раз мы не забиваем, значит надо создавать в два раза больше моментов, чтобы реализовывать их. Качество игры действительно было хорошее. Но надо понимать, что необходимо добиваться результата. К сожалению, сегодня сделать этого нам не удалось", – приводит слова Радимова "БИЗНЕС Online".
"Качеством игры я действительно удовлетворен. О результате мне нечего сказать. Жалобы по судейству? К кому?! Кому я буду жаловаться? То что не поставили пенальти – видели все. Ну кому я буду писать... На деревню дедушке? Ситуация с судейством в нашей стране прекрасно видна. Что касается самой игры, то да, мы доминировали весь матч. Владели мячом. Создали достаточно голевых моментов. Но раз мы не забиваем, значит надо создавать в два раза больше моментов, чтобы реализовывать их. Качество игры действительно было хорошее. Но надо понимать, что необходимо добиваться результата. К сожалению, сегодня сделать этого нам не удалось", – приводит слова Радимова "БИЗНЕС Online".
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