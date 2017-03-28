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Источник: долг "Кубани" вырос до 4 млрд рублей

Задолженности краснодарской "Кубани" по зарплате перед футболистами и сотрудниками клуба, а также различным услугам, связанным с деятельностью команды, выросли до 4 млрд рублей, сообщает ФАН.

По словам источника, сейчас с сотрудниками клуба стараются расставаться с минимальными финансовыми потерями. При этом зарплату в "Кубани" не выплачивают уже более четырех месяцев.
Теги: Кубань
Сегодня, 16:16
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№9 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 16:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
проворовались значит сами решайте свои проблемы
Регистрация: 6.04.2016
№8 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 16:43) #
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Болеет за:
ЦСКА
проще обьявить себя банкротом..и создать новую команду..например Кабань или Кубонь)
Набрать мальчишек и начинать с нуля.
Регистрация: 19.05.2015
№7 Написал: Бриг (Сегодня, 16:34) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Значит, нужно ждать проигрыша в следующем туре ФНЛ...
Регистрация: 21.11.2016
№6 Написал: Konnekt (Сегодня, 16:30) #
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Болеет за:
«Ростов»
Нет денег, не будет и футбола классного в Краснодаре. Это уже закон природы, так сказать.


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Трещит Земля как пустой орех, как щепка трещит броня, какое мне дело до Вас до всех, а Вам до меня...
Регистрация: 3.10.2016
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 16:29) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Агрокомплекс Сельское хозяйство требует больших вложений...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№4 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 16:25) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Кубань»
Это снежный ком, который, к сожалению, не остановить(


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№3 Написал: Босх Россия (Сегодня, 16:24) #
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Болеет за:
«Ростов»
Нихрена себе!

ДВА годовых бюджета ФК "Ростов".

В Кубани наверно в ТРИ горла жрали,и наделали вдобавок липовых долгов.
Чтобы клуб точняком убить.
Алик Доенцкий видать обиделся конкретно на кубаноидов.
и сказал "так не доставайся же ты никому"!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
это копейки...по сравнению с Крестовским.
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: _бояра_ (Сегодня, 16:18) #
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кто следующий?
и найдите одно отличие Кубани от Краснодара
Регистрация: 10.02.2017
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