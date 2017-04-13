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Расмус Хольмен: я надеюсь остаться в "Динамо" на долгие годы

Защитник московского "Динамо" Расмус Хольмен заявил, что хочет остаться в команде и отработать свой контракт до конца.

"Конечно, я хочу остаться в "Динамо". Сейчас мы возвращаемся в премьер-лигу, так что я надеюсь остаться в "Динамо" на долгие годы. По контракту у меня осталось два года, поэтому сначала отработаю полностью этот срок, а потом посмотрим", - цитирует Хольмена ТАСС.
Теги: Хольмен Динамо
Сегодня, 01:20
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