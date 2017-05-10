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Борис Игнатьев: "Торпедо" в финансовом плане "потянет" выступление в ФНЛ

"Торпедо" в финансовом плане будет соответствовать уровню ФНЛ, заявил вице-президент московского клуба Борис Игнатьев.

"Торпедо" очень реально выйти в ФНЛ. Нам осталось три тура, где две домашние игры с прямыми конкурентами. Все в наших руках, и преимущество своего поля никто не отменял. По словам руководителей, у нас есть уверенность, что мы в финансовом плане потянем выступление в ФНЛ. Да, мы не будем шиковать, нас ждет такая же участь, как и большинство команд (середняков) ФНЛ", - цитирует Игнатьева "Р-Спорт".
Теги: Торпедо Игнатьев
Сегодня, 17:42
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(1)
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 18:24) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Может и в премьеру вернетесь... со временем..Все-таки команда-легенда
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: Sidhe (Сегодня, 18:07) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: voldemar
докатились блин.

Самое херовое, что при этом грохнули футшколу Торпедо - а она была чуть ли не лучшей в СССР. Сейчас она ликвидирована - не существует


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 18:04) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
По словам руководителей, у нас есть уверенность, что мы в финансовом плане потянем выступление в ФНЛ.
Да уж,когда то ведь тянули и Премьеру и Вышку Союза и не плохо играли,докатились блин.
Регистрация: 8.05.2017
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