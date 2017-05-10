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Борис Игнатьев: "Торпедо" в финансовом плане "потянет" выступление в ФНЛ
"Торпедо" в финансовом плане будет соответствовать уровню ФНЛ, заявил вице-президент московского клуба Борис Игнатьев.
"Торпедо" очень реально выйти в ФНЛ. Нам осталось три тура, где две домашние игры с прямыми конкурентами. Все в наших руках, и преимущество своего поля никто не отменял. По словам руководителей, у нас есть уверенность, что мы в финансовом плане потянем выступление в ФНЛ. Да, мы не будем шиковать, нас ждет такая же участь, как и большинство команд (середняков) ФНЛ", - цитирует Игнатьева "Р-Спорт".
"Торпедо" очень реально выйти в ФНЛ. Нам осталось три тура, где две домашние игры с прямыми конкурентами. Все в наших руках, и преимущество своего поля никто не отменял. По словам руководителей, у нас есть уверенность, что мы в финансовом плане потянем выступление в ФНЛ. Да, мы не будем шиковать, нас ждет такая же участь, как и большинство команд (середняков) ФНЛ", - цитирует Игнатьева "Р-Спорт".
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