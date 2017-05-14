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Андрей Тихонов: "Енисею" без разницы с кем играть в "стыках"
Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов рассказал, с кем красноярской команде будет предпочтительнее сыграть в стыковых матчах за право выступать в РФПЛ.
"Нам бы самим доплыть до "стыков" сначала. Какая разница с кем играть, наши ребята умеют играть в футбол. Любая команда из РФПЛ, даже нижней части таблицы, она лучше или на уровне первых команд ФНЛ", — цитирует Тихонова официальный сайт "Енисея".
"Нам бы самим доплыть до "стыков" сначала. Какая разница с кем играть, наши ребята умеют играть в футбол. Любая команда из РФПЛ, даже нижней части таблицы, она лучше или на уровне первых команд ФНЛ", — цитирует Тихонова официальный сайт "Енисея".
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