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Игорь Беляев продолжит работу с "Авангардом" в ФНЛ

Тренерский штаб курского "Авангарда" во главе с Игорем Беляевым продолжит работу с командой в следующем сезоне, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Тренерский штаб продолжит свою работу. 7 июня команда выходит из отпуска и проведет десятидневный сбор у себя на базе. Руководством клуба решаются финансовые вопросы, ведутся переговоры со спонсором", - сказал пресс-атташе курского клуба Серегей Хрипков.
Сегодня, 21:47
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