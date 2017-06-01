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Темури Кецбая: наша цель - вернуть "Оренбург" в премьер-лигу

Новый главный тренер "Оренбурга" Темури Кецбая заявил, что главной целью команды в следующем сезоне станет возвращение в РФПЛ.

"У "Оренбурга" есть все возможности и условия для того, чтобы бороться за возвращение в элиту. Наша цель - вернуть "Оренбург" в высшую лигу России, это нелегкая задача, но достижимая", - цитирует тренера ТАСС.
Теги: Оренбург
Вчера, 22:28
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