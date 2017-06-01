Темури Кецбая: наша цель - вернуть "Оренбург" в премьер-лигу

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:14
Кобин и Каниболоцкий покинули донецкий "Шахтер" (1)
Кобин и Каниболоцкий покинули донецкий "Шахтер" (1)
Вчера 23:11
Александр Кержаков: хотелось бы стать в будущем спортивным директором, и президентом страны тоже хотелось бы (6)
Александр Кержаков: хотелось бы стать в будущем спортивным директором, и президентом страны тоже хотелось бы (6)
Вчера 22:13
Владимир Быстров может стать игроком "Арарата" (2)
Владимир Быстров может стать игроком "Арарата" (2)
Вчера 21:14
Дмитрий Селюк: теперь очень хочу, чтобы "Спартак" в ЛЧ попал в одну группу с "Ман Сити" (19)
Дмитрий Селюк: теперь очень хочу, чтобы "Спартак" в ЛЧ попал в одну группу с "Ман Сити" (19)
Вчера 21:04
Франческо Тотти будет награжден президентом УЕФА
Франческо Тотти будет награжден президентом УЕФА
Вчера 20:29
Андрей Кобелев: имя Манчини говорит само за себя (3)
Андрей Кобелев: имя Манчини говорит само за себя (3)
Вчера 19:29
Агент Миланова: у Георгия есть желание играть в ЦСКА (4)
Агент Миланова: у Георгия есть желание играть в ЦСКА (4)
Вчера 19:14
Юрий Жирков: Манчини - топ-тренер (6)
Юрий Жирков: Манчини - топ-тренер (6)
Вчера 19:11
Темури Кецбая назначен главным тренером "Оренбурга" (6)
Темури Кецбая назначен главным тренером "Оренбурга" (6)
Вчера 18:44
Роберто Манчини: в новом сезоне мы покажем лучшее, на что способны, и обязательно завоюем трофеи (51)
Роберто Манчини: в новом сезоне мы покажем лучшее, на что способны, и обязательно завоюем трофеи (51)
Вчера 18:31
"Рубин" проведет два сбора в Австрии
"Рубин" проведет два сбора в Австрии
Вчера 18:17
"Тосно" намерен пригласить шесть-семь новых футболистов (3)
"Тосно" намерен пригласить шесть-семь новых футболистов (3)
Вчера 18:15
Алексей Игонин: чем больше купят Манчини высококлассных футболистов – тем быстрее будет результат (7)
Алексей Игонин: чем больше купят Манчини высококлассных футболистов – тем быстрее будет результат (7)
Вчера 17:21
Андрей Кондрашов: Манчини, конечно, именитый тренер, но у него может возникнуть много проблем (2)
Андрей Кондрашов: Манчини, конечно, именитый тренер, но у него может возникнуть много проблем (2)
Вчера 17:00
Сергей Веденеев: если "Зенит" не усилится скоростными россиянами - Манчини ничего не сделает (12)
Сергей Веденеев: если "Зенит" не усилится скоростными россиянами - Манчини ничего не сделает (12)
Вчера 16:50
Сергей Рыжиков - лучший игрок "Рубина" в мае
Сергей Рыжиков - лучший игрок "Рубина" в мае
Вчера 16:41
Константин Лепехин: если "Зенит" не проведет серьезную селекцию - и Манчини будет тяжело добиться результата (10)
Константин Лепехин: если "Зенит" не проведет серьезную селекцию - и Манчини будет тяжело добиться результата (10)
Вчера 16:08
Ожидания потише. Почему приход Тихонова в «Крылья» – это хорошо, но он мало что изменит (6)
Ожидания потише. Почему приход Тихонова в «Крылья» – это хорошо, но он мало что изменит (6)
Вчера 15:54
Динияр Билялетдинов: об "Арарате" сам только в прессе читал (1)
Динияр Билялетдинов: об "Арарате" сам только в прессе читал (1)
Темури Кецбая: наша цель - вернуть "Оренбург" в премьер-лигу
Новый главный тренер "Оренбурга" Темури Кецбая заявил, что главной целью команды в следующем сезоне станет возвращение в РФПЛ.
"У "Оренбурга" есть все возможности и условия для того, чтобы бороться за возвращение в элиту. Наша цель - вернуть "Оренбург" в высшую лигу России, это нелегкая задача, но достижимая", - цитирует тренера ТАСС.
"У "Оренбурга" есть все возможности и условия для того, чтобы бороться за возвращение в элиту. Наша цель - вернуть "Оренбург" в высшую лигу России, это нелегкая задача, но достижимая", - цитирует тренера ТАСС.
Напечатать
0
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.