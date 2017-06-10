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"Динамо" начало сбор в Болгарии

Футболисты московского "Динамо" начали первый зарубежный сбор – в Болгарии.

В субботу динамовцы провели кросс по пересеченной местности - в лесу. В занятии приняли участие 20 футболистов: Шунин, Нарубин, Лещук, Козлов, Морозов, Хольмен, Белоруков, Калугин, С.Терехов, Темников, Катрич, Ташаев, Ионов, Сапета, Соснин, Зотов, Кузьмин, Панченко, Луценко и Погребняк. Прилетели на сбор также А. Терехов и Рыков, но они пока тренируются по индивидуальной программе. По уважительной причине отсутствует на сборе Бечирай, который находится в составе сборной Черногории. Закончился контракт у Ивана Маркелова. При этом вернулся Ионов после аренды в ЦСКА.

ФК "Динамо"
Теги: Динамо
Сегодня, 23:28
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