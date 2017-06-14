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Андрей Козлов продлил контракт с "Енисеем"

Форвард "Енисея" Андрей Козлов подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт клуба.

28-летний футболист перешел в команду в июне 2016 года. В сезоне 2016/17 провел 36 матчей, забил 7 мячей и отдал 8 голевых передач. Ранее игрок, новый контракт с которым рассчитан на год, выступал за московское "Торпедо", нижегородскую "Волгу", брянское "Динамо" и воронежский "Факел".
Теги: Енисей
Сегодня, 00:13
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