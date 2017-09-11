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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Тихонов: мы могли забить "Спартаку-2" больше трех мячей
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов считает, что его команда могла забить "Спартаку-2" больше трех мячей.
В понедельник "Крылья Советов" в матче 13-го тура ФНЛ в гостях обыграли московский "Спартак-2" со счетом 3:0.
"Прекрасно знали, что спартаковская молодежь может удивить, но для "Крыльев" сейчас каждый матч имеет огромное значение. Для нас нет разницы, против какой команды играть, ребята выходят на каждый матч как на кубковый. Думаю, что сегодня заслуженно взяли три очка - футболисты забили три гола, но по моментам могли забить и больше", - цитирует Тихонова ТАСС.
В понедельник "Крылья Советов" в матче 13-го тура ФНЛ в гостях обыграли московский "Спартак-2" со счетом 3:0.
"Прекрасно знали, что спартаковская молодежь может удивить, но для "Крыльев" сейчас каждый матч имеет огромное значение. Для нас нет разницы, против какой команды играть, ребята выходят на каждый матч как на кубковый. Думаю, что сегодня заслуженно взяли три очка - футболисты забили три гола, но по моментам могли забить и больше", - цитирует Тихонова ТАСС.
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