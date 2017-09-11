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Андрей Тихонов: мы могли забить "Спартаку-2" больше трех мячей

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов считает, что его команда могла забить "Спартаку-2" больше трех мячей.

В понедельник "Крылья Советов" в матче 13-го тура ФНЛ в гостях обыграли московский "Спартак-2" со счетом 3:0.

"Прекрасно знали, что спартаковская молодежь может удивить, но для "Крыльев" сейчас каждый матч имеет огромное значение. Для нас нет разницы, против какой команды играть, ребята выходят на каждый матч как на кубковый. Думаю, что сегодня заслуженно взяли три очка - футболисты забили три гола, но по моментам могли забить и больше", - цитирует Тихонова ТАСС.
Теги: Тихонов Крылья Советов Спартак-2
Сегодня, 21:31
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