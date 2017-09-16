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Николай Писарев: наша болезнь - реализация

Главный тренер "Олимпийца" Николай Писарев прокомментировал поражение от "Енисея" (0:2) в 14-м туре ФНЛ.

"Это был матч с лидером. За игру не стыдно, а за результат обидно. Наша болезнь - реализация. Не хватило мастерства в завершающей стадии атак. И еще сегодня я окончательно понял, что в Дзержинске нам играть сложнее, чем на выезде. По качеству игры в гостях мы смотримся даже интереснее. Сегодня сказался, конечно, и быстрый гол, и отсутствие из-за травм сразу трех наших центральных защитников. Однако, пропустив, надо уметь отыгрываться. При счете 0:1 мы создали много моментов, но… Что ж, будем на тренировках еще больше работать над завершением атак", - цитирует Писарева пресс-служба клуба.
Теги: Олимпиец Писарев Енисей
Сегодня, 23:04
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