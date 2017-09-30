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Андрей Тихонов: должны были забивать больше

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов прокомментировал победу над "Зенитом-2" (1:0) в матче 16-го тура ФНЛ.

"В начале матча в наших действиях присутствовала вальяжность. Хотя мы их настраивали. Потом мы поменяли схему, и с 15-й минуты наша игра смотрелась иначе. Что касается пенальти, то мы все благодарны Евгению Конюхову. Далее матч проходил под нашим контролем. Мы не дали сопернику создать что-то опасное. "Крылья" были ближе к победе, мы создали много моментов и должны были забивать больше", - цитирует Тихонова официальный сайт клуба.
Теги: Тихонов Крылья Советов Зенит-2
Сегодня, 20:29
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