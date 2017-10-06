Опрос:

Новости партнеров

Игорь Колыванов: нового владельца "Торпедо" ещё не представили команде

Главный тренер московского "Торпедо" Игорь Колыванов рассказал о смене собственника столичного клуба.

Контроль над командой перешёл к структурам бизнесмена Романа Авдеева. Ранее концерн "Россиум", принадлежащий Авдееву, в рамках сделки по приобретению у группы ОНЭКСИМ девелопера ОПИН стал собственником стадиона имени Эдуарда Стрельцова, некогда бывшего домашним для команды.

"Нового владельца ещё не представили команде, и встреч у меня ни с кем не было. Сейчас мы готовимся к следующему матчу. Возможная отставка Тукманова? Это всё несерьёзно. Комментировать пока нечего", - цитирует Колыванова "Чемпионат.сом".
Теги: Колыванов Торпедо
Сегодня, 18:37
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.