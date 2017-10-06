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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Игорь Колыванов: нового владельца "Торпедо" ещё не представили команде
Главный тренер московского "Торпедо" Игорь Колыванов рассказал о смене собственника столичного клуба.
Контроль над командой перешёл к структурам бизнесмена Романа Авдеева. Ранее концерн "Россиум", принадлежащий Авдееву, в рамках сделки по приобретению у группы ОНЭКСИМ девелопера ОПИН стал собственником стадиона имени Эдуарда Стрельцова, некогда бывшего домашним для команды.
"Нового владельца ещё не представили команде, и встреч у меня ни с кем не было. Сейчас мы готовимся к следующему матчу. Возможная отставка Тукманова? Это всё несерьёзно. Комментировать пока нечего", - цитирует Колыванова "Чемпионат.сом".
Контроль над командой перешёл к структурам бизнесмена Романа Авдеева. Ранее концерн "Россиум", принадлежащий Авдееву, в рамках сделки по приобретению у группы ОНЭКСИМ девелопера ОПИН стал собственником стадиона имени Эдуарда Стрельцова, некогда бывшего домашним для команды.
"Нового владельца ещё не представили команде, и встреч у меня ни с кем не было. Сейчас мы готовимся к следующему матчу. Возможная отставка Тукманова? Это всё несерьёзно. Комментировать пока нечего", - цитирует Колыванова "Чемпионат.сом".
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