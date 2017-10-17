Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Кричавший о позоре комментатор ПФЛ намерен продолжить работу

Пресс-атташе владимирского "Торпедо" Владимир Никольский сообщил, что намерен продолжить комментировать матчи ПФЛ.

"20 октября "Торпедо" принимает "Долгопрудный", и я планирую работать на этой игре. Есть идея даже разослать пресс-релизы в ведущие СМИ страны и пригласить журналистов на наш стадион, чтобы вы своими глазами увидели, откуда именно я комментирую матчи, как у нас тут всё устроено" — цитирует комментатора RT..

Во время матча 12-то тура ПФЛ между "Торпедо" из Владимира и ивановским "Текстильщиком" покинул комментаторскую кабинку из-за несогласия с решениями главного тренера матча Петра Мирошниченко.
Сегодня, 00:39
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.