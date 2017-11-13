Сергей Ревякин покинул "Арарат"

«Арарат» и Сергей Ревякин растогргли контракт по обоюдному согласию https://t.co/VF1f3eRygb pic.twitter.com/GGrkgikzzZ — FC Ararat Moscow (@FC_AraratMoscow) November 13, 2017

"Арарат" объявил о расторжении контракта с 22-летним голкипером Сергеем Ревякиным.За время, проведенное в "Арарате", Ревякин сыграл четыре матча, пропустил три гола, и помог команде пробиться в 1/16 финала Кубка России.