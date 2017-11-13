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Сергей Ревякин покинул "Арарат"

"Арарат" объявил о расторжении контракта с 22-летним голкипером Сергеем Ревякиным.

За время, проведенное в "Арарате", Ревякин сыграл четыре матча, пропустил три гола, и помог команде пробиться в 1/16 финала Кубка России.

Сегодня, 16:11
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