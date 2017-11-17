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СМИ: "Кубань" выполнила условия перед игроками

Условия, поставленные некоторыми игроками "Кубани" перед руководством клуба, полностью выполнены, сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее генеральный директор краснодарцев Геннадий Крапивка говорил, что группа футболистов на командном собрании в ультимативной форме заявила о том, что не выйдет на ближайшую игру, если все задолженности не будут погашены до 17 ноября.
Теги: Кубань
Сегодня, 16:08
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