Президентом "Арарата" стал основатель группы компаний "Ташир" Карапетян

"Арарат" официально объявил об изменениях в руководстве и тренерском штабе клуба.Основатель группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян избран президентом клуба.Forbes оценивает его состояние в 4,5 миллиарда долларов – 564-е место в рейтинге самых богатых людей мира в 2017 году и 32-е в – в России.Председателем совета директоров стал совладелец группы компаний "Авилон" Камо Авагумян.Пост вице-президента клуба занял Погос Галстян. Спортивным директором команды назначен Артем Хачатурян.Руководителем тренерского штаба назначен Игорь Звездин. В тренерский штаб также вошли Дмитрий Безняк, Максим Букаткин и Евгений Костенко.