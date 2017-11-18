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Президентом "Арарата" стал основатель группы компаний "Ташир" Карапетян

"Арарат" официально объявил об изменениях в руководстве и тренерском штабе клуба.

Основатель группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян избран президентом клуба.

Forbes оценивает его состояние в 4,5 миллиарда долларов – 564-е место в рейтинге самых богатых людей мира в 2017 году и 32-е в – в России.

Председателем совета директоров стал совладелец группы компаний "Авилон" Камо Авагумян.

Пост вице-президента клуба занял Погос Галстян. Спортивным директором команды назначен Артем Хачатурян.

Руководителем тренерского штаба назначен Игорь Звездин. В тренерский штаб также вошли Дмитрий Безняк, Максим Букаткин и Евгений Костенко.

ФК "Арарат"
Теги: Арарат
Сегодня, 02:19
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