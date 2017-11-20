Сергей Кирсанов: трудно играть, когда нет единого направления в судействе

Главный тренер "Сибири" Сергей Кирсанов прокомментировал домашнюю победу над "Ротором" (1:0) в 24-м туре ФНЛ.- Мы ожидали такой игры: "Ротор" борется за выживание, ему нужны очки. Мы были в такой же ситуации в прошлом году и прекрасно всё понимаем. У ряда наших футболистов накопилась усталость, не было особой свежести. Что-то у нас не получалось, в перерыве мы говорили, что надо терпеть. Спасибо ребятам, что дотерпели. Футбольный бог нас наградил этой победой за все те страдания, которые мы терпели в весенней части прошлого сезона. Очень тяжёлая, но нужная победа для становления коллектива. У нас есть определённые трудности, и я благодарю ребят за проявленные волю, терпение и мужество, за их отношение к городу и команде.- Матч обслуживал молодой арбитр, который проводил только вторую игру. Одни судьи дают играть контактно, другие свистят при малейшем касании... Трудно играть, когда нет единого направления в судействе. Возможно, были из-за этого какие-то недопонимания и разногласия, но игра была хорошая, жёсткая, мужская. Так и должно быть.- Мне хотелось бы отдельно поблагодарить болельщиков, которые ходят на наши матчи и поддерживают команду. Хочу отметить фанатский сектор, который оказывает нам очень хорошую поддержку на домашних играх. Благодарю так же болельщиков, которые добираются на выезды - поверьте, мы всё это очень ценим и стараемся ответить болельщикам своей игрой и победами. Всем огромное спасибо, до встречи на домашних матчах в 2018 году!