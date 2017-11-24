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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Анюков: у Тихонова в "Крыльях" все должно получиться
Защитник "Зенита" Александр Анюков надеется, что "Крылья Советов" снова будут собирать полные трибуны.
"Слежу за тем, как идут дела у "Крыльев". Здорово, что Андрей Тихонов возглавил самарский клуб, все должно получиться. Когда играли с ним в одной команде, брал с него пример: я тогда был еще юнцом, а он пришел к нам уже легендой футбола.
Тогда же собирался полный "Металлург". Хочу вновь увидеть заполненные трибуны стадиона в Самаре. Болельщики – это основная часть футбола. Надеюсь, что на новой арене будет аншлаг, ведь в Самаре очень любят футбол", - цитирует Анюкова welcome2018.com.
"Слежу за тем, как идут дела у "Крыльев". Здорово, что Андрей Тихонов возглавил самарский клуб, все должно получиться. Когда играли с ним в одной команде, брал с него пример: я тогда был еще юнцом, а он пришел к нам уже легендой футбола.
Тогда же собирался полный "Металлург". Хочу вновь увидеть заполненные трибуны стадиона в Самаре. Болельщики – это основная часть футбола. Надеюсь, что на новой арене будет аншлаг, ведь в Самаре очень любят футбол", - цитирует Анюкова welcome2018.com.
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