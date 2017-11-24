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Александр Анюков: у Тихонова в "Крыльях" все должно получиться

Защитник "Зенита" Александр Анюков надеется, что "Крылья Советов" снова будут собирать полные трибуны.

"Слежу за тем, как идут дела у "Крыльев". Здорово, что Андрей Тихонов возглавил самарский клуб, все должно получиться. Когда играли с ним в одной команде, брал с него пример: я тогда был еще юнцом, а он пришел к нам уже легендой футбола.

Тогда же собирался полный "Металлург". Хочу вновь увидеть заполненные трибуны стадиона в Самаре. Болельщики – это основная часть футбола. Надеюсь, что на новой арене будет аншлаг, ведь в Самаре очень любят футбол", - цитирует Анюкова welcome2018.com.
Теги: Анюков Тихонов Крылья Советов
Сегодня, 22:12
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