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Константин Зырянов завершил карьеру и возглавил "Зенит-2"

Бывший полузащитник национальной сборной России Константин Зырянов принял решение завершить карьеру игрока.

В составе основной команды петербургского "Зенита" Зырянов провел 286 матчей. С сине-бело-голубыми он становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, а также Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

За сборную России по футболу он сыграл в 51 матче, а в 2008 году завоевал в ее составе бронзовую медаль чемпионата Европы.

При этом Зырянов продолжит работу в системе петербургского клуба и возглавит "Зенит-2". Первый официальный матч под руководством 40-летнего специалиста фарм-клуб проведет 4 марта 2018-го года против калининградской "Балтики".

ФК "Зенит"
Теги: Зырянов Зенит-2
Сегодня, 19:19
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(3)
№10 Написал: Батька (Сегодня, 20:39) #
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online

Цитата: Zamba
Цитата: афанасий
Значит для Зенита команда в ФНЛ не нужна.

говорили вначале сезона, специально удерживать в фнл команду не будут, задачи другие

Цитата: Батька
Выгнали ) санным тряпками??

это ты про Тихонова или Титова, а может Аленичева с Карпиным? вот их пищевик ссаными тряпками, Зенит своих заслуженных ветеранов не забывает

А что Тихонов и Титов тренероватся Спартак в роли главных или всех помощников и игроков которых вы выгнали вспоминать ?! Аленничев и Карпин получили шанс и благодарны клубу !!!

Чтотсложно ответить куда дели предыдущего тренера и кто там был ?! Я не в курсе
Регистрация: 9.09.2016
№9 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 20:37) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
что спартак играет договорняки

давай хоть один пруф
Регистрация: 22.09.2007
№8 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 20:34) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Про то, что Садырина слили за ваши доги, как честного порядочного чела - эту историю вся Россия знает и помнит.

да вся Россия знает и помнит, что спартак играет договорняки с незапамятных времен. И ваши писма 14 помним.
Да Березовский сдал матч, за что его Садырин и выгнал из команды. Мутко выгнал. Были даже митинги на дворцовой. Болельщики Зенита и Цска любили Павла Федоровича
Регистрация: 20.07.2009
№7 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 20:26) #
  • 0
  •  (2)
online

Дзюба завершил карьеру и возглавил Зенит


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говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
№6 Написал: miktar (Сегодня, 20:22) #
  • 0
  •  (2)

Давай, Константин. Пусть всё у тебя получится.
Честно.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 20:15) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Весной посмотрим, пошла ли смена тренера на пользу Зениту-2, во всяком случае удачи Зырянову, не боги горшки обжигают..
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 20:09) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
Зенит своих заслуженных ветеранов не забывает

По окончании турнира Садырин вернулся в «Зенит», вывел его из первой лиги в высшую, но в 1996 году по окончании контракта руководство команды заявило, что более в услугах тренера не нуждается. До и после этого Садырин заявлял о договорных матчах, организованных руководством команды "Зенит" во главе с В.Мутко (бывший президент "Зенита"). В частности, подозрения как на договорной пали на матч "Зенит-Спартак" и бывшего голкипера "Зенита" Романа Березовского.

Привет, бомжик.
Про то, что Садырина слили за ваши доги, как честного порядочного чела - эту историю вся Россия знает и помнит.
Но ты же школота, глор, болеющий за зенит с 2007 года. Куда тебе там матчасть знать confused
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 20:00) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: афанасий
Значит для Зенита команда в ФНЛ не нужна.

говорили вначале сезона, специально удерживать в фнл команду не будут, задачи другие

Цитата: Батька
Выгнали ) санным тряпками??

это ты про Тихонова или Титова, а может Аленичева с Карпиным? вот их пищевик ссаными тряпками, Зенит своих заслуженных ветеранов не забывает
Регистрация: 20.07.2009
№2 Написал: Батька (Сегодня, 19:50) #
  • -2
  •  (4)
online

А кто до этого тренькал ? Выгнали ) санным тряпками??
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 19:44) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Факел»
Да уж. Команда рискует вылететь во вторую лигу, а ставят неопытного бойца. Значит для Зенита команда в ФНЛ не нужна.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
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