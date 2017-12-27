Константин Зырянов завершил карьеру и возглавил "Зенит-2"

Бывший полузащитник национальной сборной России Константин Зырянов принял решение завершить карьеру игрока.В составе основной команды петербургского "Зенита" Зырянов провел 286 матчей. С сине-бело-голубыми он становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, а также Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.За сборную России по футболу он сыграл в 51 матче, а в 2008 году завоевал в ее составе бронзовую медаль чемпионата Европы.При этом Зырянов продолжит работу в системе петербургского клуба и возглавит "Зенит-2". Первый официальный матч под руководством 40-летнего специалиста фарм-клуб проведет 4 марта 2018-го года против калининградской "Балтики".