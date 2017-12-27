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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Константин Зырянов завершил карьеру и возглавил "Зенит-2"
Бывший полузащитник национальной сборной России Константин Зырянов принял решение завершить карьеру игрока.
В составе основной команды петербургского "Зенита" Зырянов провел 286 матчей. С сине-бело-голубыми он становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, а также Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
За сборную России по футболу он сыграл в 51 матче, а в 2008 году завоевал в ее составе бронзовую медаль чемпионата Европы.
При этом Зырянов продолжит работу в системе петербургского клуба и возглавит "Зенит-2". Первый официальный матч под руководством 40-летнего специалиста фарм-клуб проведет 4 марта 2018-го года против калининградской "Балтики".
ФК "Зенит"
В составе основной команды петербургского "Зенита" Зырянов провел 286 матчей. С сине-бело-голубыми он становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, а также Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
За сборную России по футболу он сыграл в 51 матче, а в 2008 году завоевал в ее составе бронзовую медаль чемпионата Европы.
При этом Зырянов продолжит работу в системе петербургского клуба и возглавит "Зенит-2". Первый официальный матч под руководством 40-летнего специалиста фарм-клуб проведет 4 марта 2018-го года против калининградской "Балтики".
ФК "Зенит"
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