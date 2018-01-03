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Ростов-на-Дону Ахмат
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Симоне Верди может продолжить карьеру в "Наполи"
Полузащитником "Зенита-2" интересуются бельгийские "Стандард" и "Антверпен"
Полузащитником "Зенита-2" Владиславом Сиротовым интересуются бельгийские "Стандард" и "Антверпен", сообщает "Спорт-Экспресс".
Летом у футболиста заканчивается контракт с сине-бело-голубыми, поэтому оба клуба хотели бы заполучить его бесплатно. Однако при переходе Сиротова из "Шинника" петербуржцы заплатили за него 5 миллионов рублей и сейчас не готовы отпустить игрока бесплатно.
"Интерес со стороны клубов РФПЛ и нескольких команд из Европы – действительно есть. Однако сейчас права на меня принадлежат "Зениту", в контракте прописана определенная сумма отступных. В данный момент я игрок петербургского клуба, а дальнейшее будет зависеть от решения руководства", - сказал Сиротов.
Летом у футболиста заканчивается контракт с сине-бело-голубыми, поэтому оба клуба хотели бы заполучить его бесплатно. Однако при переходе Сиротова из "Шинника" петербуржцы заплатили за него 5 миллионов рублей и сейчас не готовы отпустить игрока бесплатно.
"Интерес со стороны клубов РФПЛ и нескольких команд из Европы – действительно есть. Однако сейчас права на меня принадлежат "Зениту", в контракте прописана определенная сумма отступных. В данный момент я игрок петербургского клуба, а дальнейшее будет зависеть от решения руководства", - сказал Сиротов.
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