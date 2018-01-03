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Полузащитником "Зенита-2" интересуются бельгийские "Стандард" и "Антверпен"

Полузащитником "Зенита-2" Владиславом Сиротовым интересуются бельгийские "Стандард" и "Антверпен", сообщает "Спорт-Экспресс".

Летом у футболиста заканчивается контракт с сине-бело-голубыми, поэтому оба клуба хотели бы заполучить его бесплатно. Однако при переходе Сиротова из "Шинника" петербуржцы заплатили за него 5 миллионов рублей и сейчас не готовы отпустить игрока бесплатно.

"Интерес со стороны клубов РФПЛ и нескольких команд из Европы – действительно есть. Однако сейчас права на меня принадлежат "Зениту", в контракте прописана определенная сумма отступных. В данный момент я игрок петербургского клуба, а дальнейшее будет зависеть от решения руководства", - сказал Сиротов.
Теги: Зенит-2
Сегодня, 20:49
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(0)
№4 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 21:43) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
стремглав..братишка..если есть даже маленькая надежда вырасти..
Регистрация: 14.12.2011
№3 Написал: Босх Россия (Сегодня, 21:12) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
а чго бы ему в Ростов не перейти?


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№2 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 21:01) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Терпи до лета и бегом линяй из этой помойки!


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:59) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
В данный момент я игрок петербургского клуба, а дальнейшее будет зависеть от решения руководства

Летом у футболиста заканчивается контракт с сине-бело-голубыми

не продлевай и переходи
и подобные желания
не готовы отпустить игрока бесплатно
останутся желаниями


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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